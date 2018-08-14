Главы МИД Украины и Германии провели телефонный разговор
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин и его немецкий коллега Хайко Маас провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили вопросы миротворческой миссии на востоке Украины.
Об этом сообщило Министерство иностранных дел Германии в своем Twitter.
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Министр иностранных дел Германии Хайко Маас во время телефонного разговора сегодня с украинским коллегой Павлом Климкиным обсудил, в частности, возможность миротворческой миссии ООН,
– говорится в сообщении.
Отмечается, что МИД Германии продолжит прилагать все возможные усилия для поиска решения вопроса конфликта в Украине и достижения устойчивого перемирия и прогресса в политическом процессе.
Напомним, президент Российской Федерации Владимир Путин во время переговоров, запланированных на 18 августа в Германии с канцлером Ангелой Меркель обсудит санкции США, конфликт в Сирии, Украине и вопросы экономического сотрудничества.