Глави МЗС України та Німеччини провели телефонну розмову
Міністр закордонних справ України Павло Клімкін та його німецький колега Хайко Маас провели телефонну розмову, в ході якої обговорили питання миротворчої місії на сході України.
Про це повідомило Міністерство закордонних справ Німеччини у своєму Twitter.
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Міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас під час телефонної розмови сьогодні з українським колегою Павлом Клімкіним обговорив, зокрема, можливість миротворчої місії ООН,
– йдеться у повідомленні.
Зазначається, що МЗС Німеччини продовжить докладати усіх можливих зусиль для пошуку вирішення питання конфлікту в Україні та досягнення стійкого перемир'я і прогресу в політичному процесі.
Нагадаємо, президент Російської Федерації Володимир Путін під час переговорів запланованих на 18 серпня у Німеччині з канцлером Ангелою Меркель обговорить санкції США, конфлікт у Сирії, Україні, та питання економічної співпраці.