Глави МЗС України та Німеччини провели телефонну розмову

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін та його німецький колега Хайко Маас провели телефонну розмову, в ході якої обговорили питання миротворчої місії на сході України.

Про це повідомило Міністерство закордонних справ Німеччини у своєму Twitter.

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Міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас під час телефонної розмови сьогодні з українським колегою Павлом Клімкіним обговорив, зокрема, можливість миротворчої місії ООН,

– йдеться у повідомленні.

Зазначається, що МЗС Німеччини продовжить докладати усіх можливих зусиль для пошуку вирішення питання конфлікту в Україні та досягнення стійкого перемир'я і прогресу в політичному процесі.

AM @HeikoMaas telefonierte heute mit seinem ukrainischen Amtskollegen @PavloKlimkin u.a. zu einer möglichen VN-Mission: Deutschland wird sich weiter für eine Lösung des Ukrainekonflikts einsetzen. Wir brauchen eine belastbare Waffenruhe und Fortschritte im politischen Prozess. — Auswärtiges Amt (@AuswaertigesAmt) 14 серпня 2018 р.

Нагадаємо, президент Російської Федерації Володимир Путін під час переговорів запланованих на 18 серпня у Німеччині з канцлером Ангелою Меркель обговорить санкції США, конфлікт у Сирії, Україні, та питання економічної співпраці.