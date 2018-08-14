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ОБВАЛ МОСТУ В ГЕНУЇ УКРАЇНІ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Глави МЗС України та Німеччини провели телефонну розмову

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Клімкін та Хайко поспілкувалися телефоном щодо миротворців на Донбасі
Клімкін та Хайко поспілкувалися телефоном щодо миротворців на Донбасі / Фото з відкритих джерел

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін та його німецький колега Хайко Маас провели телефонну розмову, в ході якої обговорили питання миротворчої місії на сході України.

Про це повідомило Міністерство закордонних справ Німеччини у своєму Twitter.

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Міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас під час телефонної розмови сьогодні з українським колегою Павлом Клімкіним обговорив, зокрема, можливість миротворчої місії ООН,
– йдеться у повідомленні.

Зазначається, що МЗС Німеччини продовжить докладати усіх можливих зусиль для пошуку вирішення питання конфлікту в Україні та досягнення стійкого перемир'я і прогресу в політичному процесі.

Нагадаємо, президент Російської Федерації Володимир Путін під час переговорів запланованих на 18 серпня у Німеччині з канцлером Ангелою Меркель обговорить санкції США, конфлікт у Сирії, Україні, та питання економічної співпраці.

Теги: Новини політики Новини України МЗС України Павло Клімкін Війна на Донбасі
Джерело: 24 Канал
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