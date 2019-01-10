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      Главы МИД Украины и Литвы обсудили противодействие агрессии РФ

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      Главы украинского и литовского МИД обсудили агрессию РФ
      Главы украинского и литовского МИД обсудили агрессию РФ / Фото из открытых источников

      10 января в ходе рабочего визита в Литву министр иностранных дел Украины Павел Климкин провел встречу с министром иностранных дел Литовской Республики Линасом Линкявичюсом.

      Как сообщает пресс-служба МИД Украины, во время встречи "министры обсудили ряд актуальных вопросов как относительно двустороннего сотрудничества, так и в контексте координации совместных политико-дипломатических усилий по противодействию продолжающейся российской агрессии против Украины".

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      Стороны отдельно обсудили предстоящий визит глав внешнеполитических ведомств некоторых стран ЕС в Мариуполь.

      Отдельно отмечена важность посещения в ближайшее время, по приглашению министра Климкина, главами внешнеполитических ведомств стран Балтии, Польши и Швеции города Мариуполь с целью ознакомления с фактами и последствиями российской агрессии, в том числе в контексте блокирования Россией прохода судов в украинские порты в Азовском море,
      – говорится в сообщении.

      Кроме этого, главы МИД Украины и Литвы подчеркнули необходимость усиления санкционного давления на РФ.

      "Министры подчеркнули необходимость сохранения евроатлантическим сообществом единства в вопросе усиления санкционного давления на РФ как страну-агрессора", – пояснили украинские дипломаты.

      Отметим, что первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что Владимир Путин вряд ли начнет широкомасштабную войну против Украины, ведь понимает, что не сможет удержать украинцев в повиновении, которые до последнего будут бороться за свою свободу. Кроме того, на такую агрессию РФ сразу отреагирует Запад, который имеет значительно более мощные силы и оружие, чем Кремль.

      Теги: Конфликт в Азовском море Украина – Россия Новости Украины Новости политики Литва МИД Украины
      Источник: 24 Канал
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