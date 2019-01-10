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      Глави МЗС України та Литви обговорили протидію агресії РФ

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      Глави українського та литовського МЗС обговорили агресію РФ
      Глави українського та литовського МЗС обговорили агресію РФ / Фото з вільних джерел

      10 січня в ході робочого візиту до Литви міністр закордонних справ України Павло Клімкін провів зустріч із міністром закордонних справ Литовської Республіки Лінасом Лінкявічюсом.

      Як повідомляє прес-служба МЗС України, під час зустрічі "міністри обговорили низку актуальних питань як щодо двостороннього співробітництва, так і в контексті координації спільних політико-дипломатичних зусиль з протидії триваючій російській агресії проти України".

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      Сторони окремо обговорили майбутній візит глав зовнішньополітичних відомств деяких країн ЄС до Маріуполя.

      Окремо відзначено важливість відвідання найближчим часом, на запрошення міністра Клімкіна, главами зовнішньополітичних відомств країн Балтії, Польщі і Швеції міста Маріуполь з метою ознайомлення з фактами і наслідками російської агресії, у тому числі у контексті блокування Росією проходу суден до українських портів в Азовському морі,
      – йдеться у повідомленні.

      Окрім цього, глави МЗС України та Литви підкреслили необхідність посилення санкційного тиску на РФ.

      "Міністри наголосили на необхідності збереження євроатлантичною спільнотою єдності в питанні посилення санкційного тиску на РФ як країну-агресора", – пояснили українські дипломати.

      Зазначимо, що перший президент України Леонід Кравчук заявив, що Володимир Путін навряд чи почне широкомасштабну війну проти України, адже розуміє, що не зможе втримати українців у покорі, які до останнього будуть боротися за свою свободу. Окрім того, на таку агресію РФ одразу відреагує Захід, який має значно потужніші сили та зброю, ніж Кремль.

      Теги: Новини України Новини політики Україна – Росія Конфлікт в Азовському морі МЗС України Литва
      Джерело: 24 Канал
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