Globalmoney оскорбила ветеранов АТО, – Аронец

Платежная система Globalmoney в ответ на обвинения в сотрудничестве с незаконными финансовыми учреждениями в ОРДЛО и российскими банками нагло оскорбляет ветеранов АТО и размещает в СМИ платные пресс-релизы, в которых призывает журналистов не освещать факты возможной противоправной деятельности платежной системы.

Об этом в своем блоге написал правозащитник Александр Аронец.

"Замечательно, что акцию ветеранов высветили некоторые ведущие СМИ. Даже телевидение подтянулось – и волна таки пошла! И пошла так, что мы видим смешные призывы от пособников так называемых "ЛНР" Globalmoney, чтобы журналисты не выставляли репортажи и не писали на эту тему. А что это значит, если перевести на простой язык – "глобалы" до сих пор не подали в суд и не требуют опровержения, ведь в суде так точно вылезут факты их работы на оккупированных территориях. При этом, все, что смогла эта скандальная финансовая компания – обозвать ветеранов АТО – наемными студентами. Не удивительно, все в стиле оккупантов из так называемой "ЛНР", с которыми у Globalmoney значительно более тесные экономические и идеологические связи, чем с ветеранами, благодаря которым такие как "глобалы" могут безопасно работать на территории Украины", – отметил Александр Аронец.

Как сообщил блогер, СМИ ставят пресс-релизы с призывами к журналистам не писать о Globalmoney с пометкой "реклама", что указывает на то, что Globalmoney пытается погасить скандал деньгами, а не правовым способом.

Сейчас Globalmoney пытается залить пламя скандала и огласку деньгами. Не получится, Колобов и Иванющенко! СМИ пресс-релиз Globalmoney поставили только с пометкой "реклама". Иначе эту низкопробную и позорную писанину, которая к тому же оскорбляет реальных ветеранов АТО, никто ставить не собирается. Истерикой друзей мишебратьев – доволен. Жду фазу принятия, депрессии и извинений перед украинским обществом,

– отметил Александр Аронец.

Напомним, на прошлой неделе ветераны АТО-ООС из ОО "Вибачте, що живі" провели акции протеста под зданием НБУ и офисом Globalmoney в Киеве. Протестующие передали представителю НБУ заявление, в котором были изложены требования относительно расследования деятельности платежной системы Globalmoney, а также прекращения ее возможного сотрудничества с банками РФ и незаконными финучреждениями в ОРДЛО. Также протестующие развернули под офисом Globalmoney свою палатку, заявив, что акция будет продолжаться до выполнения их требований.

Ранее, 27 июля СМИ опубликовали новость, что во "ВКонтакте" действует страница Global24 (электронный кошелек системы Globalmoney) с символикой компании, которая наполнялась новостями Globalmoney. На странице действовала поддержка пользователей. В комментариях к постам на вопросы отвечал представитель Global24. В частности представитель Global24 консультировал клиентов по поводу перевода средств из Украины на карты российских банков. Также представитель Глобалмани на вопросы клиентов, отвечал, что платежная система работает с любым банком на территории РФ. На странице Global24 в сети "ВКонтакте" присутствовала реклама совместного проекта Globalmoney и российского государственного банка ВТБ "ВТБ24. Большое преимущество". Реклама датирована 17 апреля 2017, то есть после введения санкций СНБО против российских банков в марте 2017.

Кроме того, украинские СМИ нашли в сети "ВКонтакте" рекламу финучреждения так называемой ЛНР "Первый коммерческий центр", где говорится о возможности снятия средств с кошельков Global24 в оккупированном Луганске. Позже СМИ так называемой ЛНР вступились за Globalmoney, назвав скандал вокруг платежной системы "спланированной акцией" и "охотой на ведьм", в результате которого могут "возникнуть проблемы с переводами и возможностью снимать наличные через кошельки Globalmoney".