Про це у своєму блозі написав правозахисник Олександр Аронець.

"Чудово, що акцію ветеранів висвітили деякі провідні ЗМІ. Навіть телебачення підтягнулось – і хвиля таки пішла! І пішла так, що ми бачимо смішні заклики від посібників так званих "ЛНР" Globalmoney, щоб журналісти не виставляли репортажі і не писали на цю тему. А що це означає, якщо перекласти на просту мову – "глобали" досі не подали до суду і не вимагають спростування, адже в суді так точно вилізуть факти їхньої роботи на окупованих територіях. Натомість, все, на що спромоглася ця скандальна фінансова компанія – обізвати ветеранів АТО – найманими студентами. Не дивно, все в стилі окупантів з так званої "ЛНР", з якими у Globalmoney значно тісніші економічні та ідеологічні зв’язки, аніж з ветеранами, завдяки яким такі як "глобали" можуть безпечно працювати на території України", – зазначив Олександр Аронець.

Як повідомив блогер, ЗМІ ставлять пресрелізи із закликами до журналістів не писати про Globalmoney з позначкою "реклама", що вказує на те, що Globalmoney намагається загасити скандал грішми, а не правовим способом.

Зараз Globalmoney намагається залити полум’я скандалу і розголосу грошима. Не вийде, Колобов та Іванющенко! ЗМІ пресреліз Globalmoney поставили лише з позначкою "реклама". Інакше цю низькопробну і ганебну писанину, яка до того ж ображає реальних ветеранів АТО, ніхто ставити не збирається. Істерикою друзів мишебратів – задоволений. Чекаю на фазу прийняття, депресії і вибачень перед українським суспільством,

– зазначив Олександр Аронець.

Нагадаємо, минулого тижня ветерани АТО-ООС з ГО "Вибачте, що живі" провели акції протесту під будівлею НБУ та офісом Globalmoney у Києві. Протестувальники передали представнику НБУ заяву, в якій були викладені вимоги щодо розслідування діяльності платіжної системи Globalmoney, а також припинення її можливої співпраці з банками РФ та незаконними фінустановами в ОРДЛО. Також протестувальники розгорнули під офісом Globalmoney свій намет, заявивши, що акція буде тривати до виконання їхніх вимог.

Раніше, 27 липня ЗМІ опублікували новину, що у "ВКонтакте" діє сторінка Global24 (електронний гаманець системи Globalmoney) із символікою компанії, який наповнювалася новинами Globalmoney. На сторінці діяла підтримка користувачів. У коментарях до постів на запитання відповідав представник Global24. Зокрема представник Global24 консультував клієнтів з приводу переводу коштів із України на картки російських банків. Також представник Глобалмані на запитання клієнтів, відповідав, що платіжна система працює з "будь-яким банком" на території РФ. На сторінці Global24 у мережі "ВКонтакте" була присутня реклама спільного проєкту Globalmoney і російського державного банку ВТБ "ВТБ24. Велика перевага". Реклама датована 17 квітня 2017, тобто після введення санкцій РНБО проти російських банків у березні 2017.

Крім того, українські ЗМІ знайшли в мережі "ВКонтакте" рекламу фінустанови так званої ЛНР "Перший комерційний центр", де йдеться про можливість зняття коштів з гаманців Global24 в окупованому Луганську. Пізніше ЗМІ так званої ЛНР вступилися за Globalmoney, назвавши скандал навколо платіжної системи "спланованою акцією" і "полюванням на відьом", в результаті якого можуть "виникнути проблеми з перекладами та можливістю знімати готівку через гаманці Globalmoney".