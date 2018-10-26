Глобальная война уже началась, – эксперт

Россия вмешивается в дела многих стран и активно распространяет конфронтацию в обществе. В Кремле выбирают разные линии разлома, поэтому российское вторжение проявляется повсюду – в политике, экономике и пропаганде.

Об этом рассказал политолог, эксперт аналитической группы Korner Solutions Михаил Басараб на Форуме по безопасности-2018 во Львове.

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Эксперт отмечает, что о начале глобальной войны свидетельствуют действия России против Украины и стран Запада.

Россияне действуют на линиях разлома: для США – это расовый вопрос или легализация оружия, в Европе – ссоры евроскептиков и еврореалистов, в Украине – языковой вопрос, история и целый ряд других вопросов, которые подогревают серьезные противостояния,

– отмечает политолог.

Так, сознание граждан Россия обрабатывает различными путями – через средства массовой информации, которые имитируют свободу слова, и через проплаченных политиков в разных странах.

"В Евросоюзе пытаются противостоять этому. Опровергают фейки, занимаются медиаобразованием – как граждан, так и медиа. Но у нас нет времени на это. Недостаточно бороться с какими-то конкретными фейками", – говорит Басараб.

По его словам, необходимо добиться того, чтобы Россия потеряла силу как центр "напряжения и пропаганды".

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"Надо сделать так, чтобы у Путина буквально не было денег распространять ложь", – добавил эксперт.