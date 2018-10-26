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      Глобальна війна вже почалася, – експерт

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      Росія активно поширює конфронтацію у суспільстві
      Росія активно поширює конфронтацію у суспільстві / Фото з відкритих джерел

      Росія втручається у справи багатьох країн та активно поширює конфронтацію у суспільстві. У Кремлі обирають різні лінії розлому, тому російське вторгнення проявляється всюди – у політиці, економіці та пропаганді.

      Про це розповів політолог, експерт аналітичної групи Korner Solutions Михайло Басараб на Безпековому форумі-2018 у Львові.

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      Експерт зазначає, що про початок глобальної війни свідчать дії Росії проти України і країн Заходу.

      Росіяни діють на лініях розлому: для США – це расове питання чи легалізація зброї, у Європі – сварки євроскептиків і єврореалістів, в Україні – мовне питання, історія та ціла низка інших питань, які підігрівають серйозні протистояння,
      – зазначає політолог.

      Так, свідомість громадян Росія обробляє різними шляхами – через засоби масової інформації, які імітують свободу слова, та через проплачених політиків у різних країнах.

      "У Євросоюзі намагаються протистояти цьому. Спростовують фейки, займаються медіаосвітою – як громадян, так і медіа. Але у нас немає часу на це. Недостатньо боротися з якимись конкретними фейками", – наголошує Басараб.

      За його словами, необхідно домогтися того, аби Росія втратила силу як центр "напруження та пропаганди". 

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      "Треба зробити так, щоб у Путіна буквально не було грошей поширювати брехню", – додав експерт.

      Теги: Новини України Новини політики Новини Росії Російська пропаганда Безпековий форум у Львові
      Джерело: 24 Канал
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