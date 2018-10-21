Российская пропаганда: как действует и почему выходки троллей остаются безнаказанными

Россия тратит бешеные средства на пропагандистов, которые провокациями и влиянием на сознание зрителей позволяют им побеждать в информационных боях. И не только в странах бывшего советского союза, но и даже в таких развитых европейских государствах, как Германия, Великобритания.

Самый известный шут Кремля – Грэм Филипс – пророссийский провокатор британского происхождения. Последнюю акцию вытворил недавно. В Мюнхене разорил могилу Степана Бандеры, повесив баннер, где назвал украинского политического деятеля нацистом.

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На Донбассе Филипса боевики вообще по-панибратски называют "наш Гриша". Он несколько лет освещал войну на лад, удобный России. Например, пытался сорвать передачу пленников. Во время обмена вцепился в Владимира Жемчугова, который перед пленом потерял две руки и зрение.

Финский политический деятель, которого Россия использует в своих целях – Йохан Бекман. Если у Филипса больше роль клоуна, то у Бекмана – эксперта, которого приглашают на пропагандистские эфиры.

Мнения европейцев изменились в последнее время достаточно сильно. Именно в адрес киевской хунты, именно в отношении киевской власти. Люди поняли, что это ненормальная власть,

– заявляет пророссийский пропагандист Йохан Бекман.

Он не единственный, кто поплатился за свои выходки. Финский суд лишил его свободы на два года. Однако наказали "информационного агента" отнюдь не за пропагандистскую деятельность. Все из-за того, что он затравил журналистку, которая расследовала российскую пропаганду. Когда женщина нашла доказательства поддержки Кремлем фабрики интернет-троллей, Бакман начал угрожать ей убийством.



Йохан Бекман

Активные наступления России на информационном фронте – довольно мудрая стратегия. Ведь в странах Европы действует свобода слова и не карается деятельность кремлевских пропагандистов, которые эффективно усиливают действие пророссийских каналов.

Россия, предвидя это, достаточно ловко в случае наступления на ее активность или контрнаступления со стороны Европы, со стороны Соединенных Штатов – будет поднимать различные общественные организации под флагами защиты свободы слова и направлять их гнев на власти этих стран,

– отметил политический эксперт Евгений Магда.

Однако фабрика троллей и провокаторов действует не всегда в одиночку. Иногда Россия применяет масштабы целой страны, более того европейской. Такой как Венгрия. Тамошнее руководство причисляют к друзьям Путина. Поэтому через них Кремль пытается расколоть Евросоюз и добавить проблем Украине.

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Официальный Будапешт тайно раздает паспорта на Закарпатье. И даже создал пост министра по делам украинской области.

Все, что происходит на Закарпатье, конечно может обсуждаться с Венгрией. Но это вопрос Украины. Мы будем последовательно и жестко отстаивать наши национальные интересы,

– подчеркнул министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

Однако в амбициозных планах России расширить географию пропагандистского воздействия. Хотя сейчас сосредоточена на Украине, но вскоре информационная артиллерия нанесет удары по Западу, ведь там скоро выборы. А безнаказанное словесное оружие должно помочь привести к власти удобных для Кремля кандидатов.