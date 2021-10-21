Глобальное потепление усиливает геополитическую напряженность: в НАТО принимают меры

Климат меняется просто на глазах. Вместе с ним и трансформируется среда безопасности. Последствия глобального потепления подрывают стабильность, усиливают геополитическую напряженность и способствуют международным конфликтам.

Рекордные температуры, неведомые за всю историю наблюдений. Ураганы, торнадо и цунами. Масштабные лесные пожары в разных частях мира. Невиданные ливни и наводнения, которые с каждым годом все сложнее спрогнозировать.

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Собственный вклад в борьбу с климатическими изменениями делают страны НАТО. Ведь это соответствует главному назначению Альянса – стоять на страже мира и безопасности. Союзники готовы реагировать на чрезвычайные события и уже принимают меры.

Наводнения накрыли Западную Европу

Разрушенные дома, перевернутые автомобили и горы металлолома. Такой вид имели немецкие и бельгийские города летом 2021 года. Разрушительные наводнения застали врасплох Западную Европу. Страны накрыли невиданные доселе ливни и, как следствие, наводнения.



Наводнение в Западной Европе унесло сотни жизней / Фото CNN

Погибли более 1,5 сотни человек. Лесные пожары пылали в Турции, Греции, Калифорнии и Канаде. Сильнейшие за 20 лет морозы ударили по солнечной Бразилии. Недавно мощный ураган "Ида" прокатился по Карибам и Северной Америке. Эти погодные выходки – не иначе, как очередной признак климатических изменений.

Изменения климата несут опасность для мира. Погода становится экстремальной, более жаркой, ветреной и влажной. Засухи, наводнения и другие чрезвычайные явления все больше усложняют жизнь людей в мире,

– отметил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Изменения климата происходят быстрее и масштабнее, чем когда-либо, уверены представители Организации объединенных наций. Согласно обнародованному отчету организации, за последнее столетие уровень моря повысился на 20 сантиметров, а на планете стало на более чем градус теплее.

Температура последних 5 лет – самая высокая с начала наблюдений.

Как отметил Столтенберг, в отличие от любого военного нападения, изменения климата невозможно полностью остановить. "Они происходят сейчас. Поэтому должны сделать все возможное, чтобы сдержать глобальное потепление на нашей планете", – добавил он.

Постепенно меняются целые экосистемы

Вместе с погодой меняются целые экосистемы. А значит и – среда безопасности. А это, в частности, влияет на выполнение задач военнослужащими. Альянса приходится выполнять свои обязанности в сверхсложных условиях.

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"Климатические изменения существенно влияют на выполнение задач силами НАТО. Например, антикризисное управление, которое является основной обязанностью Альянса, должно происходить при, возможно, более сложных обстоятельствах, из-за погоды и местности", – отметил руководитель секции энергетической безопасности отдела новых вызовов безопасности НАТО Михаэль Рюле.



Пыльные бури затрудняют работу военных / Фото с твиттера jen_browning

Например, пыльные бури препятствуют успешному проведению операций в воздухе. Ведь управление летальными аппаратами напрямую зависит от температуры, давления и ветра. Из-за чрезвычайных погодных условий оборудование выходит из строя.

Так, во время выполнения задания в Афганистане британским военным пришлось менять некоторые из своих двигателей на вертолетах, ведь те не выдерживали жары. "Не только людям трудно работать в чрезвычайных ситуациях, но и оборудованию", – подчеркнул Столтенберг.

Из-за таяния ледников придется менять маршруты

Штормы и повышение уровня воды препятствуют наблюдению в море. Из-за таяния ледников в будущем, вероятно, придется разрабатывать новые маршруты поставок. Более того, адаптировать поисково-спасательные операции.

Изменения климата влияют не только на то, как мы действуем, но и на то, где мы работаем. Большая часть нашей критической инфраструктуры подвергается воздействию,

– резюмировал генеральный секретарь НАТО.

Засухи и опустынивания способствуют распространению пиратства. Не менее опасны они и для сухопутных операций. Например, персонал миссии НАТО в Ираке часто вынужден действовать в условиях, когда температура воздуха превышает 50 градусов по Цельсию.

Страдает даже космическая сфера

От последствий аномальной погоды не защищена даже космическая сфера. Пусковые платформы, как правило, расположены вблизи побережья. Непрогнозируемые порывы ветра могут изменить траектории запуска спутников и ракет, поставив под сомнение возможность космических операций.

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Как пояснил Столтенберг, поэтому крайне важно, чтобы Альянс тщательно отслеживал то, что происходит, и учитывал вопросы климатических изменений во время военного планирования и учений.

Чтобы оставаться боеспособным и в дальнейшем гарантировать безопасность в мире, НАТО отслеживает последствия, к которым ведут изменения климата, и готовится к ним. Адаптирует свою стратегию, силы и средства, чтобы в случае чрезвычайной ситуации – предотвратить катастрофу.



Альянс вводит новые инициативы / Фото с официального сайта НАТО

НАТО может быть готовым использовать свой военный потенциал, чтобы помочь. Ведь часто военные благодаря своим системам логистики, транспортным самолетам могут добраться до места катастрофы быстрее других.

Страны Североатлантического Альянса активно воплощают новейшие инициативы. Ведь первоочередная задача НАТО – обеспечение мира и безопасности.

НАТО – это самый успешный Альянс в истории. Потому что мы можем адаптироваться вместе с тем, как меняется мир,

– убежден генеральный секретарь НАТО.

От современных гибридных энергетических установок до светодиодных ламп и солнечных батарей. Все эти средства могут сделать вооруженные силы Альянса энергоэффективными и уменьшить зависимость от ископаемого топлива. А еще оставаться боеспособными даже в условиях чрезвычайной ситуации, например, в случае отключения света или загрязнения воды.

НАТО используют зеленую энергию

Военные Альянса успешно используют зеленую энергию. Ветряки и энергоэффективные лампы питают полевые базы. Дизель-генераторы больше не нужно использовать постоянно.

Страны НАТО построили энергоэффективную сеть, которая обеспечивает питанием весь военный лагерь. Энергию из различных источников объединили с помощью оперативного совместимого программного обеспечения. В военных лагерях активно используют и солнечные батареи.

Лагеря могут быть развернуты таким образом, чтобы использовать все меньше дизельного топлива. Взамен применять возобновляемые источники энергии: солнечные и ветровые,

– добавил Михаэль Рюле.

Все эти инициативы не только помогают бороться с изменениями климата, но и повышают безопасность военнослужащих и оборудования. А это делает НАТО способным реагировать на новые вызовы. Ведь из-за глобального потепления и долговременных и необратимых изменений погодных тенденций, перед военными НАТО возникает совершенно новая среда безопасности.

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Однако Альянс доказывает, что способен адаптироваться и к ней. По словам Рюле, НАТО не занимается климатической политикой. "Однако сам факт, что мы рассматриваем этот вопрос довольно длительное время по различным аспектам, показывает, что Альянс готов защищать своих союзников при любых обстоятельствах".