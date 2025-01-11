2024 год стал самым жарким годом в истории: какие еще климатические рекорды он побил

Официально 2024 год стал самым жарким годом за всю историю наблюдений. Он побил предыдущий рекорд, который зафиксировали всего-навсего в 2023 году.

Согласно данным европейского агентства мониторинга климата Copernicus, эти изменения подтолкнули мир к критическому климатическому порогу, сообщает 24 Канал со ссылкой на CNN.

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Что известно об очередном самом жарком году и почему опасность

Так, 2024 год был на 1,6 градуса жарче, чем период до того, как люди начали сжигать большое количество ископаемого топлива. Это делает прошлый год первым календарным годом, который нарушает лимит в 1,5 градуса, которого страны согласились избегать согласно Парижскому климатическому соглашению 2015 года.

Анализ Copernicus указывает на ряд климатических рекордов, зафиксированных в прошлом году. В июле планета пережила самый жаркий день, каждый месяц с января по июнь был самым теплым за всю историю наблюдений, а еще уровень загрязнения планеты достиг беспрецедентного уровня.

Прошлый год продолжил тенденцию на аномальную жару. Каждый из 10 самых жарких лет в мире пришелся на последнее десятилетие.

Каждая доля дополнительного градуса приносит все больше вреда людям и экосистемам,

– отметил профессор климата из Имперского колледжа Лондона Йори Рогель.

Экстремальная погода, которая охватила земной шар в прошлом году, показывает, насколько опасна жизнь в теплом мире. США охватили постоянные ураганы, а Европу – наводнения. Не менее опасными являются тайфуны на Филиппинах. Реки Амазонки упали до беспрецедентного минимума во время сильнейшей за всю историю засухи в регионе.