Абсолютный максимум температуры на Земле был побит в июле 2024 года

В июле 2024 года был побит абсолютный максимум на планете. Ранее такая температура не наблюдалась.

Об этом рассказала Вера Балабух – заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГСЧС.

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Абсолютный максимум на Земле побит в июле

Метеоролог рассказала, что 2024 год может оказаться значительно теплее чем предыдущий. Заметила, что уже по итогам первого полугодия видно, что температуры значительно выше.

В июле этого года на нашей планете был побит абсолютный максимум температуры. Такой температуры вообще не наблюдалось,

– подчеркнула Вера Балабух.

Конечно, изменения, которые происходят, очень существенны. Эксперт отметила, что состояние планеты можно оценивать по температуре. Она меняется такими большими темпами.

Метеоролог отметила, что это приводит к очень большим последствиям – изменении во всех системах. В частности, и криосфера меняется, и водные ресурсы.

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Интересно! Метеоролог заметила, что, к сожалению, в Украине повышение средней за год температуры воздуха происходит в 2,5 – 3 раза быстрее, чем рост глобальной температуры.