Как Украине предотвратить и смягчить засуху из-за изменения климата

Украина ощущает на себе последствия глобальных климатических изменений. Более того, повышение температуры воздуха в нашей стране значительно выше глобальных и европейских темпов. Однако есть пути, как это можно предотвратить засуху.

Всемирный фонд природы WWF-Украина разработал План управления засухами и рассказал 24 Каналу, как можно улучшить ситуацию.

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Как можно предотвратить засуху в Украине

WWF-Украина разработал два проекта Плана управления засухами: для суббассейна Тисы и для суббассейнов рек Прут и Сирет.

В частности среди мероприятий, которые могут улучшить ситуацию, является развитие зеленой инфраструктуры. К примеру, восстановление пойм и водно-болотных угодий, которые могут запасать воду в периоды чрезмерных осадков.

Другим альтернативным решением является повторное использование воды для орошения или на промышленные нужды.

Данный документ не является окончательным планом, поскольку законодательно пока даже не предусмотрено его разработку. Однако он служит подготовительной работой, фундаментом для создания полноценного документа по управлению засухами,

– отметили в фонде.

В целом программы мероприятий по предотвращению и смягчению засухи суббассейна реки Тиса, а также суббассейнов рек Прут и Сирет включают 6 конкретных шагов:

Разработка плана управления засухой должна осуществляться в соответствии с действующим законодательством и международными стандартами (например, "Руководство по подготовке планов управления засухой" 2015 года). План должен предусматривать использование данных Европейской обсерватории засух, а именно: статистическая отчетность, тренды, прогнозы, воздействия и оценка рисков по секторам.

Сбор и использование дождевой воды. Распространение среди жителей общины практики сбора дождевой воды для дальнейшего использования в хозяйственных целях.

Сбор и использование "серой" воды. Распространение практики сбора "серой" воды (применяемой в домах в ванных комнатах, кроме туалетной) для дальнейшего использования в хозяйственных целях (для туалета, полива).

Разработка методики определения экологического стока, (так называемых необходимых попусков) и расчет экологического стока для поддержания и развития биоразнообразия. Ведь отсутствие надлежащего планирования водопользования во время засух может привести к чрезмерной эксплуатации рек и водохранилищ, и поставить под угрозу существование водных экосистем.

Разработка рекомендаций по восстановлению лесного ландшафта долины реки, включая разработку нормативной базы для восстановления пойменных лесов. План также предусматривает использование в устойчивой практике во время лесозаготовки экономные с точки зрения охраны вод технологии и процессы, особенно в горной местности, например, трелевки воздушно-канатными установками.

Разработка образовательных материалов для водопотребителей и водопользователей и общественности.

В WWF-Украина отметили, что разработка и внедрение Планов управления засухами позволит быть готовыми к условиям, когда необходимо использовать меньше воды.

Это поможет минимизировать риски воздействия засух на общество, сельское хозяйство и продовольственную безопасность, гидроэнергетику, инфраструктуру, экономику и экосистемы.