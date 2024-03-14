В Конгрессе США прошли слушания, посвященные санкциям против "Росатома". "Росатом" принимал непосредственное участие в планировании, подготовке и финансировании вооруженной агрессии России против Украины", – из заявления министра энергетики Германа Галущенко на заседании.

Подкомитет Палаты представителей Конгресса США по вопросам Европы 12 марта провел слушания по санкциям против "Росатома" и прекращению глобальной зависимости ядерной энергетики мира от России. Во время слушаний конгрессмены ознакомились с доказательствами целенаправленных усилий "Росатома", направленных на манипулирование своим доминирующим положением вследствие зависимости стран от российских атомных технологий.

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"Росатом" финансировал и участвовал в подготовке вторжения России в Украину

Конгрессменам также предоставили информацию о злоупотреблении компанией своим влиянием. В частности с целью уклонения от санкций США и поддержки полномасштабного вторжения России в Украину.

На слушаниях была представлена информация о введении законодательства о санкциях, а также заслушано заявление Министра энергетики Украины Германа Галущенко о непосредственном участии и содействии "Росатомом" в планировании, подготовке и финансировании вооруженной агрессии России против Украины. В частности и о непосредственном участии его сотрудников в захвате Чернобыльской и Запорожской АЭС.

Участники слушаний обсудили возможность введения санкций против "Росатома", а также шаги, которые должны быть приняты США, их союзниками и партнерами, чтобы создать возможности для устранения российского влияния и подрывной деятельности в области гражданской атомной энергетики.

Конгрессмены пришли к согласию, что Соединенные Штаты, союзники и партнеры должны иметь специальную стратегию, чтобы обеспечить бизнес-уверенность, расширить и диверсифицировать цепи поставок в сфере гражданской ядерной энергии и противодействовать деструктивным действиям России, Ирана и других враждебных государств.