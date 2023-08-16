Война оказала большое влияние на эти государства и заставила искать пути ее завершения. Важным событием стал недавний саммит в Саудовской Аравии.

Смотрите также Игра, в которую могут играть двое: сможет ли Эрдоган спасти Путина после срыва зерновой сделки

Больше стран стремится к миру

Кулеба убежден, что страны Глобального Юга могут сыграть одну из ключевых ролей в завершении войны.

Дмитрий Кулеба добавил, что все больше стран ощутили на себе последствия агрессии и заинтересованы в мирном урегулировании. Например, недавно Китай заявил о своем участии в формате – то есть, общая динамика положительна. Голос Глобального Юга, а не отдельные нации, в конце концов заставит Россию договариваться.

Министр добавил, что именно Турция, Китай, Саудовская Аравия имеют особые отношения с Россией. Однако Юг хочет стабильной ситуации на рынке и восстановления потенциала образования для своих студентов в Украине.

Следовательно, возможно, каждая страна, действующая сама по себе, не имеет достаточного количества энергии, чтобы заставить Россию изменить свою позицию. Но если взять все эти страны вместе, кумулятивное влияние на Россию может изменить ситуацию,

– заявил Кулеба.

Цель состоит в том, чтобы объединить всех, кто стремится к миру. В конце концов государства смогут остановить войну.

Роль Саудовской Аравии в урегулировании