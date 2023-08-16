Війна значно вплинула на ці держави та змусила шукати шляхи її завершення. Важливою подією став нещодавній саміт у Саудівській Аравії.

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Більше країн прагне миру

Кулеба переконаний, що країни Глобального Півдня можуть відіграти одну з ключових ролей у завершенні війни.

Дмитро Кулеба додав, що все більше країн відчули на собі наслідки агресії і зацікавлені в мирному урегулюванні. Наприклад, нещодавно Китай заявив про свою участь у форматі – тобто, загальна динаміка є позитивною. Голос Глобального Півдня, а не окремі нації, зрештою змусить Росію домовлятися.

Міністр додав, що саме Туреччина, Китай, Саудівська Аравія мають особливі відносини з Росією. Однак Південь хоче стабільну ситуацію на ринку та відновлення потенціалу освіти для своїх студентів в Україні.

Отже, можливо, кожна країна, яка діє сама по собі, не має достатньої кількості енергії, щоб змусити Росію змінити свою позицію. Але якщо взяти всі ці країни разом, кумулятивний вплив на Росію може змінити ситуацію,

– заявив Кулеба.

Наразі мета полягає в тому, щоб об'єднати всіх, хто прагне миру. Разом держави зможуть зупинити війну.

Роль Саудівської Аравії в урегулюванні