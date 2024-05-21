Об этом 24 Каналу рассказал политолог, исполнительный директор Международной ассоциации малых общин Алексей Буряченко, что прежде всего важна ситуация на фронте.

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Чем лучше там будут позиции у Украины – тем мощнее будет дипломатическая позиция нашего государства. Поэтому нынешняя стабилизация на фронте положительно повлияет на организационные аспекты в первом учредительном Саммите мира.

Присоединится ли Китай к Саммиту мира

Как отметил Буряченко, кремлевские пропагандисты любят рассказывать, что Китай всегда будет на стороне России. Но это совсем не так. Ситуация несколько иная.

С Китаем не все так однозначно, как подает Россия. Пропагандисты любят говорить, что "Китай с Россией друзья на века". Но это совсем не так. Си стратегически выгодны европейские рынки. Ему выгодно сотрудничество с Украиной. Она может стать "воротами" в Европу. Конечной точкой Шелкового пути – сообщение между Китаем и ЕС. Поэтому я бы не стал поддаваться на ИПСО России, что Китай не примет участия в Саммите мира,

– подчеркнул Буряченко.

Конечно, Китай может не принять участие в первом Саммите мира. Но вполне может присоединиться на второй. Или же просто в делегации не будут чиновники высокого уровня. Важно, чтобы Китай постепенно включался в процесс диалога по каждому пункту украинской формулы мира.

В прошлом году Китай таки присоединился к мирному саммиту в Саудовской Аравии. Там был интересный формат, где встретились делегации стран Запада, Индии, Китая и т.п. И после того времени Китай не вспоминал о собственной так называемой "формуле мира". Это делала разве что Россия, Венгрия, Бразилия и т.п.

Сейчас уже более 50 стран согласились принять участие в первом учредительном Саммите мира. К моему удивлению, это не только страны Запада. Там есть страны Латинской Америки, Ближнего Востока, Африки. Думаю, что количество стран дойдет до 100,

– отметил Буряченко.

Глобальный саммит мира: коротко