Про це 24 Каналу розповів політолог, виконавчий директор Міжнародної асоціації малих громад Олексій Буряченко, що насамперед важливою є ситуація на фронті.

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Чим кращі там будуть позиції в України – тим потужнішою буде дипломатична позиція нашої держави. Тому нинішня стабілізація на фронті позитивно вплине на організаційні аспекти в першому установчому Саміті миру.

Чи приєднається Китай до Саміту миру

Як наголосив Буряченко, кремлівські пропагандисти люблять розповідати, що Китай завжди буде на боці Росії. Але це не зовсім так. Ситуація дещо інша.

З Китаєм не все так однозначно, як подає Росія. Пропагандисти люблять казати, що "Китай з Росією друзі на віки". Але це зовсім не так. Сі стратегічно вигідні європейські ринки. Йому вигідна співпраця з Україною. Вона може стати "ворітьми" в Європу. Кінцевою точкою Шовкового шляху – сполучення між Китаєм та ЄС. Тому я б не став піддаватися на ІПСО Росії, що Китай не візьме участі в Саміті миру,

– підкреслив Буряченко.

Звісно, Китай може не взяти участь у першому Саміті миру. Але цілком може приєднатися на другий. Або ж просто в делегації не будуть чиновники найвищого рівня. Важливо, аби Китай поступово вмикався у процес діалогу щодо кожного пункту української формули миру.

Минулого року Китай таки приєднався до мирного саміту у Саудівській Аравії. Там був цікавий формат, де зустрілися делегації країн Заходу, Індії, Китаю тощо. І після того часу Китай не згадував про власну так звану "формулу миру". Це робила хіба що Росія, Угорщина, Бразилія тощо.

Зараз вже більш ніж 50 країн погодилися взяти участь у першому установчому Саміті миру. На мій подив, це не лише країни Заходу. Там є країни Латинської Америки, Близького Сходу, Африки. Думаю, що кількість країн дійде до 100,

– зауважив Буряченко.

Глобальний саміт миру: коротко