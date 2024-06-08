Такое мнение 24 Каналу озвучил российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко. По его словам, Путин сейчас сосредоточился на лично Владимире Зеленском.
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Путин пытается разрушить Саммит мира
Игорь Яковенко отметил, что Россия действует различными способами, чтобы сорвать Саммит мира. В частности, стране-агрессору в этом помогает Китай, пытаясь влиять на различные страны, не допустить их участия в мероприятии. Конечно, Пекин делает это по просьбе Путина.
Для российского диктатора важен любой успех. Путин убежден, что если он помешает проведению Саммита мира, то для него будет какое-то дополнительное благо. Для него важно не допустить дипломатической победы Украины.
У него сейчас фиксация лично на президенте Украины Зеленском. Путин его воспринимает как личного врага. Он пытается не допустить дипломатической победы Зеленского. Зная, как президент Украины вкладывается в Саммит мира, он пытается всячески его разрушить,
– объяснил оппозиционер.
Саммит мира в Швейцарии: главное
- Первый Саммит мира состоится 15 – 16 июня 2024 года в Швейцарии. Местом его проведения выбрали Бюргеншток, который расположен недалеко от швейцарского города Люцерн.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия пытается сорвать Глобальный саммит мира. По словам украинского лидера, Кремлю помогает в этом Китай. В то же время в КНР отвергают подобные обвинения.
- В Белом доме официально сообщили, что на Саммит мира поедет вице-президент США Камала Харрис. На Саммите также будет советник по национальной безопасности Джейк Салливан.
- Президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил свое участие в Саммите мира. Кроме того, он заявил, что посетит Украину.