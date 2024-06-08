Такое мнение 24 Каналу озвучил российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко. По его словам, Путин сейчас сосредоточился на лично Владимире Зеленском.

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Путин пытается разрушить Саммит мира

Игорь Яковенко отметил, что Россия действует различными способами, чтобы сорвать Саммит мира. В частности, стране-агрессору в этом помогает Китай, пытаясь влиять на различные страны, не допустить их участия в мероприятии. Конечно, Пекин делает это по просьбе Путина.

Для российского диктатора важен любой успех. Путин убежден, что если он помешает проведению Саммита мира, то для него будет какое-то дополнительное благо. Для него важно не допустить дипломатической победы Украины.

У него сейчас фиксация лично на президенте Украины Зеленском. Путин его воспринимает как личного врага. Он пытается не допустить дипломатической победы Зеленского. Зная, как президент Украины вкладывается в Саммит мира, он пытается всячески его разрушить,

– объяснил оппозиционер.

Саммит мира в Швейцарии: главное