Таку думку 24 Каналу озвучив російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко. За його словами, Путін зараз зосередився на особисто Володимирі Зеленському.

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Путін намагається зруйнувати Саміт миру

Ігор Яковенко зазначив, що Росія діє різними способами, щоб зірвати Саміт миру. Зокрема, країні-агресорці у цьому допомагає Китай, намагаючись впливати на різні країни, не допустити їхньої участі у заході. Звичайно, Пекін робить це на прохання Путіна.

Для російського диктатора важливий будь-який успіх. Путін переконаний, що якщо він завадить проведенню Саміту миру, то для нього буде якесь додаткове благо. Для нього важливо не допустити дипломатичної перемоги України.

У нього зараз фіксація особисто на президентові України Зеленському. Путін його сприймає як особистого ворога. Він намагається не допустити дипломатичної перемоги Зеленського. Знаючи, як президент України вкладається у Саміт миру, він намагається всіляко його зруйнувати,

– пояснив опозиціонер.

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