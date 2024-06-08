Таку думку 24 Каналу озвучив російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко. За його словами, Путін зараз зосередився на особисто Володимирі Зеленському.
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Путін намагається зруйнувати Саміт миру
Ігор Яковенко зазначив, що Росія діє різними способами, щоб зірвати Саміт миру. Зокрема, країні-агресорці у цьому допомагає Китай, намагаючись впливати на різні країни, не допустити їхньої участі у заході. Звичайно, Пекін робить це на прохання Путіна.
Для російського диктатора важливий будь-який успіх. Путін переконаний, що якщо він завадить проведенню Саміту миру, то для нього буде якесь додаткове благо. Для нього важливо не допустити дипломатичної перемоги України.
У нього зараз фіксація особисто на президентові України Зеленському. Путін його сприймає як особистого ворога. Він намагається не допустити дипломатичної перемоги Зеленського. Знаючи, як президент України вкладається у Саміт миру, він намагається всіляко його зруйнувати,
– пояснив опозиціонер.
Саміт миру у Швейцарії: головне
- Перший Саміт миру відбудеться 15 – 16 червня 2024 року у Швейцарії. Місцем його проведення обрали Бюргеншток, який розташований неподалік швейцарського міста Люцерн.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія намагається зірвати Глобальний саміт миру. За словами українського лідера, Кремлю допомагає у цьому Китай. Водночас у КНР відкидають подібні звинувачення.
- У Білому домі офіційно повідомили, що на Саміт миру поїде віцепрезидентка США Камала Харріс. На Саміті також буде радник з національної безпеки Джейк Салліван.
- Президент Франції Еммануель Макрон підтвердив свою участь у Саміті миру. Крім того, він заявив, що відвідає Україну.