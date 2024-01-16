Должны уважать наш суверенитет, – Зеленский о том, пригласят ли Китай и Россию на саммит мира

Швейцария заявила о готовности организовать саммит формулы мира на уровне лидеров стран. Зеленский рассказал, какие страны он хотел бы видеть на этом предстоящем мероприятии.

15 января президент прибыл в Давос, где на днях проходит экономический форум. Журналисты поинтересовались у украинского лидера, пригласят ли на саммит мира Китай и Россию.

Смотрите также В ближайшее время увидите приятные новости, – Данилов рассказал, какую задачу дал Зеленский

"Мы бы очень хотели"

Зеленский заявил, что он очень хотел, чтобы Китай приобщился к обсуждению украинской формулы мира и, в частности, присутствовал на предстоящем глобальном саммите.

Впрочем, заметил глава государства, участие Пекина не зависит от самого нашего желания. Президент выразил надежду, что к саммиту присоединятся все цивилизованные страны.

Ждем тех, кто уважает наш суверенитет

14 января в Давосе происходило четвертая встреча советников по национальной безопасности и советников по внешней политике лидеров государств по реализации украинской Формулы мира. В ней приняли участие 83 страны и международные организации. Представителя Китая на ней не было, хотя Пекин получал приглашение. Из четырех встреч по формуле мира Китай был только на одной, прошедшей в августе 2023 года в Джидде.

Также Зеленский намекнул относительно того, будут ли приглашать на саммит страну – агрессорку. Глава государства отметил, что Украина открыта во всех странах мира, уважающих ее суверенитет и территориальную целостность.

Поэтому делайте выводы, кого мы приглашаем,

– призвал президент.

Вероятно, таким образом Зеленский дал понять, что Россию на саммите не ждут. В то же время в самой стране – организаторке другое мнение. Так, накануне, министр иностранных дел Швейцарии Игнацио Кассис заявил, что к мирной инициативе каким-то образом следует привлечь Россию.