Glovo возвращается: сервис возобновил работу в 19 украинских городах
Источник:телеграм Алексея Гончаренко
Сервис доставки Glovo кое-где возвращается к работе. Операционный доход компания отдаст ВСУ, чтобы помочь дать отпор российским оккупантам и прогнать врага с нашей земли.
Несмотря на войну украинский бизнес пытается продолжать работу. Многие компании помогают армии деньгами и обеспечивают необходимой продукцией.
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Glovo возвращается
Сервис доставки Glovo возобновил свою деятельность. Сейчас он доступен в 19 городах Украины.
В компании сообщили, что всю операционную прибыль направят на нужды армии.
Отметим, российские оккупанты провалили план быстрого захвата Украины и начали обстреливать мирные украинские города с помощью авиации и реактивной артиллерии.
Не пренебрегайте своей безопасностью – при сообщении о воздушной тревоге немедленно идите в укрытие и оставайтесь в безопасном месте до соответствующего сигнала.
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