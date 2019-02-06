Глупое и несправедливое решение: в России осудили гражданина Дании за религиозные предпочтения

В российском городе Орле гражданина Дании Денниса Кристенсена осудили на 6 лет за то, что он был "лидером" региональной общины "Свидетелей Иеговы", которая запрещена в Российской Федерации.

Прокурор Иван Фомин и судья Алексей Руднев отметили, что датский христианин знал о запрете деятельности организации, однако продолжал проводить богослужения, пишет "Радио Свобода".

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В 2017 году Верховный суд России признал "Свидетелей Иеговы" экстремистской организацией и запретил ее деятельность на территории Российской Федерации и конфисковал имущество в пользу государства.

Денниса Кристенсена приговорили к 6 годам лишения свободы в колонии. Он был задержан в мае 2017 года и стал первым последователем "Свидетелей Иеговы", арестованным после решения Верховного суда.

Жена датского христианина отметила, что экспертиза не признала литературу, которую нашли в "Зале царства", – экстремистской.

Что такое Федеральный список экстремистских материалов? Он составляется Министерством юстиции России на основе судебных решений. В него включаются различные материалы, признанные экстремистскими. Впервые он был опубликован 14 июля 2007 и состоял из 14 пунктов. С тех пор список регулярно обновляется и по состоянию на 5 сентября 2010 содержит 694 материалов.

Жена добавила, что поскольку ее муж иностранец, то он не мог быть участником "Свидетелей Иеговы", ибо это запрещено в уставе организации.

Все же прокурор считает, что Кристенсен был "фактическим руководителем", а не регламентированным. Сам Деннис Кристенсен сказал, что решение суда "глупое и несправедливое".

Позже Европейский союз призвал Россию "немедленно и безоговорочно" освободить гражданина Дании Денниса Кристенсена.

"Свидетели Иеговы", как и все другие религиозные группы, должны иметь возможность мирно пользоваться свободой собраний без вмешательства, как это гарантировано Конституцией РФ, а также международными обязательствами России и международными стандартами в области прав человека,

– говорится в заявлении пресс-секретаря внешнеполитической службы ЕС Майи Косьянчич.