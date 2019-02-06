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      Дурне і несправедливе рішення: у Росії засудили громадянина Данії за його релігійні вподобання

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      У Росії засудили громадянина Данії за участь у "Свідках Єгови"
      У Росії засудили громадянина Данії за участь у "Свідках Єгови" / Фото з відкритих джерел

      У російському місті Орлі громадянина Данії Денніса Крістенсена засудили на 6 років через те, що він був "лідером" регіональної громади "Свідків Єгови", яка заборонена у Російській Федерації.

      Прокурор Іван Фомін та суддя Олексій Руднєв зазначили, що данський християнин знав про заборону діяльності організації, проте продовжував проводити богослужіння, пише "Радіо Свобода".

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      У 2017 році Верховний суд Росії визнав "Свідків Єгови" екстремістською організацією, він заборонив її діяльність на території Російської Федерації і конфіскував майно на користь держави.

      Денніса Крістенсена засудили до 6 років позбавлення волі в колонії. Він був затриманий в травні 2017 року і став першим послідовником "Свідків Єгови", заарештованим після рішення Верховного суду.

      Дружина данського християнина зазначила, що експертиза не визнала літературу, яку знайшли в "Залі царства", – екстремістською.

      Що таке Федеральний список екстремістських матеріалів? Він складається Міністерством юстиції Росії на основі судових рішень. До нього включаються різні матеріали, визнані екстремістськими. Вперше він був опублікований 14 липня 2007 і складався з 14 пунктів. З тих пір список регулярно оновлюється і станом на 5 вересня 2010 містить 694 матеріалів.

      Дружина додала, що оскільки її чоловік іноземець, то він не міг бути учасником "Свідків Єгови", бо це заборонено в статуті організації.

      Все ж прокурор вважає, що Крістенсен був "фактичним керівником", а не регламентованим. Сам Денніс Крістенсен сказав, що рішення суду "дурне і несправедливе".

      Пізніше Європейський союз закликав Росію "негайно і беззастережно" звільнити громадянина Данії Денніса Крістенсена.

      "Свідки Єгови", як і всі інші релігійні групи, повинні мати можливість мирно користуватися свободою зібрань без втручання, як це гарантовано Конституцією РФ, а також міжнародними зобов'язаннями Росії і міжнародними стандартами в галузі прав людини,
      – йдеться в заяві речниці зовнішньополітичної служби ЄС Майї Косьянчич.

       

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      Теги: Релігія Новини Росії Данія Євросоюз
      Джерело: 24 Канал
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