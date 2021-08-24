Найем признал, что его огорчают эти высказывания, но "не затрагивают".

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Советник министра инфраструктуры отметил, что в последние дни видел и читал много "остроумных и не очень" постов и шуток на тему "Езжай в свой Афганистан".

Скажу честно, меня это расстраивает, но не задевает. Потому что глупость, как и ксенофобия не имеют национальности. Мне не нужно доказывать, где моя родина, и кем я себя считаю,

– подчеркнул Найем.

Он заметил, что хорошо помнит, где родился, и гордится своей национальностью. К тому же его отец – Мухаммад Найем – сполна познал все трудности жизни в эмиграции. Найем подчеркнул, что вырос и реализовался в Украине.

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Как отметил экс-нардеп, в Украине родился его сын и похоронен отец. А брат Мустафы – Маси – воевал на фронте и защищал свою страну, как и десятки тысяч других украинцев.

Я говорю и пишу на украинском лучше, чем многие из комментаторов тех же постов и тысячи других этнических украинцев, которые несмотря на свое происхождение годами наносили Украине непоправимый ущерб,

– подытожил Мустафа.

Что стоит знать о Мустафе Найеме

Источник: "Википедия"

Это известный украинский политический деятель и народный депутат Украины XVIII созыва. По профессии – журналист, один из основателей "Громадського".

В 2018 – 2020 годах он работал заместителем министра финансов, где отвечал за местные заимствования, гарантии и фискальные риски.

В ноябре 2019 года Найема назначили на должность заместителя гендиректора Укроборонпрома. Он занимал эту должность до апреля 2021 года.

Осенью 2020 года чиновник возглавил направление работы с активами и мониторинга государственного оборонного заказа предприятий-участников концерна.

Мустафа и Маси Найемы родились в столице Афганистана городе Кабул.

Мать мальчиков умерла через 10 дней после рождения младшего брата, а отец Мухаммад Найем занимал пост министра образования Афганистана. Семья уехала из Афганистана в 1989 году, когда СССР вывел войска. Сначала отец и сыновья уехали в Москву, а через год, в 1990 году – в Киев.