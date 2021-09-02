Или глупость, или подготовка России к серьезным провокациям, – Гармаш о прекращении миссии ОБСЕ

Россия отказалась продлевать мандат миссии ОБСЕ на украинско-российской границе. Кремль в очередной раз продемонстрировал, что не хочет достижения мира или урегулирования ситуации на оккупированных территориях мирным способом.

И таким образом действительно готовит почву для неконтролируемого завоза вооружения. Об этом в эфире 24 канала рассказал представитель Донецкой области в Трехсторонней контактной группе Сергей Гармаш.

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Гармаш: Представители ОБСЕ были ограничены в передвижении

Он вспомнил, что 28 мая Россия ограничила сроки пребывания миссии ОБСЕ на 2 пограничных пунктах на 2 месяца. Потом все-таки продолжила, но 2 сентября фактически полностью прекратила.

То, что произошло, выглядит как эмоциональная реакция на события в Вашингтоне. Потому что здравого смысла в этом я не вижу,

– подчеркнул член ТКГ.

И добавил, эти представители ОБСЕ, которые находились на двух КПВВ, были ограничены в передвижении. Они не могли выйти из здания и проконтролировать, что происходит на границе. Им было запрещено пользоваться фото и видеокамерами, биноклями. Один из сотрудников миссии рассказал Гармашу, что они считают количество вагонов, пересекающих границу, на слух.

"Они сидят в комнате и им не дают выйти. Миссия была символическая, скажем так. Поэтому то, что сейчас произошло – либо глупость, либо подготовка России к серьезной акции военных провокаций", – отметил журналист.

Он также пояснил, что теперь членам миссии придется покинуть пункты пропуска на Донбассе, ведь прекращено финансирование. Бюджет был на 4 месяца – это около полумиллиона евро. Впрочем если ОБСЕ не выделяет деньги, то нет как платить работникам.

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Россия отказалась продлевать мандат ОБСЕ на границе с Украиной