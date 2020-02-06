Гнался за гномиками: патрульные задержали неадекватного водителя такси
В Николаеве, 3 февраля, правоохранители задержали водителя такси, который нарушал правила дорожного движения и пытался скрыться от патруля.
В Николаеве патрульные обнаружили автомобиль, который нарушал ПДД. Об этом сообщает местный сайт 0512.com.ua.
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На требование остановиться водитель не реагировал и пытался убежать. Правоохранители догнали автомобиль в поселке Горького. Патрульные обнаружили у него признаки алкогольного опьянения. Результат алкотестера "Драгер" показал 1,90 (допустимая норма 0,2 промилле).
Во время разговора с водителем правоохранители выяснили, что он "гнался за гномиками".
Диалог патрульных и водителя такси:
– Вы говорите, что гномики вышли из АТБ?
– Да, такие бородатые, маленькие.
– И что они делали?
– Я собираю глиняные кувшины. И они понесли 5 кувшинов с собой.
– Они вам их хотели продать?
– Нет, они у меня украли.
– И вы от них убегали.
– Я погнался за ними.
Преследовал гномиков, которые похитили кувшины – видео:
Водитель такси гонялся за гномами / Фото: 0512.com.ua