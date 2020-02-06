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      Гнался за гномиками: патрульные задержали неадекватного водителя такси

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      Гнался за гномиками, чтобы забрать 5 кувшинов / 0512.com.ua

      В Николаеве, 3 февраля, правоохранители задержали водителя такси, который нарушал правила дорожного движения и пытался скрыться от патруля.

      В Николаеве патрульные обнаружили автомобиль, который нарушал ПДД. Об этом сообщает местный сайт 0512.com.ua.

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      На требование остановиться водитель не реагировал и пытался убежать. Правоохранители догнали автомобиль в поселке Горького. Патрульные обнаружили у него признаки алкогольного опьянения. Результат алкотестера "Драгер" показал 1,90 (допустимая норма 0,2 промилле).

      Во время разговора с водителем правоохранители выяснили, что он "гнался за гномиками".

      Диалог патрульных и водителя такси:

      – Вы говорите, что гномики вышли из АТБ?

      – Да, такие бородатые, маленькие.

      – И что они делали?

      – Я собираю глиняные кувшины. И они понесли 5 кувшинов с собой.

      – Они вам их хотели продать?

      – Нет, они у меня украли.

      – И вы от них убегали.

      – Я погнался за ними.

      Преследовал гномиков, которые похитили кувшины – видео:

      Водій гнався за гномиками
      Водитель такси гонялся за гномами / Фото: 0512.com.ua

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      Автор: Анна Запотоцкая
      Теги: Новости Украины Курьезные новости Новости Николаева Криминальные новости Криминал
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