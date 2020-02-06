Гнався за гномиками: патрульні затримали неадекватного водія таксі
У Миколаєві, 3 лютого, правоохоронці затримали водія таксі, який порушував правила дорожнього руху і намагався втекти від патруля.
У Миколаєві патрульні виявили автомобіль, який порушував ПДР. Про це повідомляє місцевий сайт 0512.com.ua.
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На вимогу зупинитися водій не реагував і намагався втекти. Правоохоронці наздогнали автомобіль в селищі Горького. Патрульні виявили у нього ознаки алкогольного сп’яніння. Результат алкотестера "Драгер" показав 1,90 (допустима норма 0,2 промілле).
Під час розмови із водієм правоохоронці з'ясували, що він "гнався за гномиками".
Діалог патрульних і водія таксі:
– Ви говорите, що гномики вийшли з АТБ?
– Так, такі бородаті, маленькі.
– І що вони робили?
– Я збираю глиняні глечики. І вони понесли 5 глечиків із собою.
– Вони вам їх хотіли продати?
– Ні, вони у мене вкрали.
– І ви від них тікали.
– Я погнався за ними.
Переслідував гномиків, які викрали глечики – відео:
Водій таксі ганявся за гномиками / Фото: 0512.com.ua