Гнався за гномиками: патрульні затримали неадекватного водія таксі

У Миколаєві, 3 лютого, правоохоронці затримали водія таксі, який порушував правила дорожнього руху і намагався втекти від патруля.

У Миколаєві патрульні виявили автомобіль, який порушував ПДР. Про це повідомляє місцевий сайт 0512.com.ua.

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На вимогу зупинитися водій не реагував і намагався втекти. Правоохоронці наздогнали автомобіль в селищі Горького. Патрульні виявили у нього ознаки алкогольного сп’яніння. Результат алкотестера "Драгер" показав 1,90 (допустима норма 0,2 промілле).

Під час розмови із водієм правоохоронці з'ясували, що він "гнався за гномиками".

Діалог патрульних і водія таксі:

– Ви говорите, що гномики вийшли з АТБ?

– Так, такі бородаті, маленькі.

– І що вони робили?

– Я збираю глиняні глечики. І вони понесли 5 глечиків із собою.

– Вони вам їх хотіли продати?

– Ні, вони у мене вкрали.

– І ви від них тікали.

– Я погнався за ними.

Переслідував гномиків, які викрали глечики – відео:



Водій таксі ганявся за гномиками / Фото: 0512.com.ua