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      Гнався за гномиками: патрульні затримали неадекватного водія таксі

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      Гнався за гномиками, щоб забрати 5 глечиків / 0512.com.ua

      У Миколаєві, 3 лютого, правоохоронці затримали водія таксі, який порушував правила дорожнього руху і намагався втекти від патруля.

      У Миколаєві патрульні виявили автомобіль, який порушував ПДР. Про це повідомляє місцевий сайт 0512.com.ua.

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      На вимогу зупинитися водій не реагував і намагався втекти. Правоохоронці наздогнали автомобіль в селищі Горького. Патрульні виявили у нього ознаки алкогольного сп’яніння. Результат алкотестера "Драгер" показав 1,90 (допустима норма 0,2 промілле).

      Під час розмови із водієм правоохоронці з'ясували, що він "гнався за гномиками".

      Діалог патрульних і водія таксі:

       – Ви говорите, що гномики вийшли з АТБ?

       – Так, такі бородаті, маленькі.

       – І що вони робили?

       – Я збираю глиняні глечики. І вони понесли 5 глечиків із собою.

       – Вони вам їх хотіли продати?

       – Ні, вони у мене вкрали.

       – І ви від них тікали.

       – Я погнався за ними.

      Переслідував гномиків, які викрали глечики – відео: 

      Водій гнався за гномиками
      Водій таксі ганявся за гномиками / Фото: 0512.com.ua

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      Автор: Анна Запотоцька
      Теги: Новини України Кримінал Кримінальні новини Новини Миколаєва Курйозні новини
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