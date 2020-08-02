Государственная пограничная служба Украины находится в процессе реформирования, а следовательно и перевооружения – по стандартам ЕС и НАТО. 10-й отдельный отряд оперативного реагирования "Дозор" уже получил новые штурмовые винтовки UAR-15, которые производятся в Украине из украинских и американских деталей.

Винтовки UAR-15 сделаны под патрон 5,56 × 45 миллиметров – это наиболее распространенный калибр оружия в странах НАТО. Об этом рассказали в пресс-службе ГПСУ 1 августа. Смотрите Технику войны Как одеваются женщины в армии. Мощные ракетные комплексы "Гром-2" и "Нептун"

Винтовки UAR-15 постепенно полностью заменят "автоматы Калашникова" / Фото ГПСУ UAR-15, как запланировано, полностью заменит устаревший "автомат Калашникова". Эта винтовка: Имеет модульную компоновку, позволяющую легко производить замену различных компонентов – приклада, цевки, рукоятки и других навесных принадлежностей, тем самым настраивая винтовку для удобства в эксплуатации.

Верхняя часть ствольной коробки и цевка имеют направляющие типа Пикатини для установки прицельных приспособлений и других тактических аксессуаров.

Применена газовая система Carbine с регулируемым газовым блоком, которая обеспечивает плавную работу автоматики.

Винтовку UAR-15 изготавливают из украинских и американских частей / Фото ГНСУ Важно, что UAR-15 производятся в Украине из украинских и американских частей (ствол и ударно-спусковой механизм, от которых напрямую зависит кучность стрельбы, изготовлены компанией Daniel Defense). Новые штурмовые винтовки на вооружении у спецназовцев пограничной службы: смотрите видео Напомним, в Национальной гвардии также начали перевооружение некоторых подразделений на согласование с натовским стандартам.



Отдельный отряд специального назначения Восточное оперативно-территориальное объединение Национальной гвардии Украины получил новые мощные украинские штурмовые винтовки.