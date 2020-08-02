Больше никаких "калашей": спецназовцы ГПСУ получили штурмовые винтовки, изготовленные в Украине
Государственная пограничная служба Украины находится в процессе реформирования, а следовательно и перевооружения – по стандартам ЕС и НАТО. 10-й отдельный отряд оперативного реагирования "Дозор" уже получил новые штурмовые винтовки UAR-15, которые производятся в Украине из украинских и американских деталей.
Винтовки UAR-15 сделаны под патрон 5,56 × 45 миллиметров – это наиболее распространенный калибр оружия в странах НАТО. Об этом рассказали в пресс-службе ГПСУ 1 августа.
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Винтовки UAR-15 постепенно полностью заменят "автоматы Калашникова" / Фото ГПСУ
UAR-15, как запланировано, полностью заменит устаревший "автомат Калашникова". Эта винтовка:
- Имеет модульную компоновку, позволяющую легко производить замену различных компонентов – приклада, цевки, рукоятки и других навесных принадлежностей, тем самым настраивая винтовку для удобства в эксплуатации.
- Верхняя часть ствольной коробки и цевка имеют направляющие типа Пикатини для установки прицельных приспособлений и других тактических аксессуаров.
- Применена газовая система Carbine с регулируемым газовым блоком, которая обеспечивает плавную работу автоматики.
Винтовку UAR-15 изготавливают из украинских и американских частей / Фото ГНСУ
Важно, что UAR-15 производятся в Украине из украинских и американских частей (ствол и ударно-спусковой механизм, от которых напрямую зависит кучность стрельбы, изготовлены компанией Daniel Defense).