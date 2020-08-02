Державна прикордонна служба України перебуває у процесі реформування, а отже і переозброєння – за стандартами ЄС та НАТО. 10-й окремий загін оперативного реагування "Дозор" вже отримав нові штурмові гвинтівки UAR-15, які виготовляють в Україні з українських та американських деталей.

Гвинтівки UAR-15 зроблені під патрон 5,56 × 45 міліметрів – це найбільш поширений калібр зброї у країнах НАТО. Про це розповіли у пресслужбі ДПСУ 1 серпня. Дивіться Техніку війни Як одягаються жінки в армії. Потужні ракетні комплекси "Грім-2" та "Нептун"

Гвинтівки UAR-15 поступово повністю замінять "автомати Калашникова" / Фото ДПСУ UAR-15, як заплановано, повністю замінить застарілий "автомат Калашникова". Ця гвинтівка: Має модульне компонування, що дозволяє легко робити заміну різних компонентів – прикладу, цівки, рукоятки та іншого навісного приладдя, тим самим налаштовуючи гвинтівку для зручності в експлуатації.

Верхня частина ствольної коробки та цівка мають напрямні типу Пікатіні для установки прицільних пристосувань та інших тактичних аксесуарів.

Застосована газова система Carbine з регульованим газовим блоком, що забезпечує плавну роботу автоматики.

Гвинтівку UAR-15 виготовляють з українських та американських складників / Фото ДПСУ Важливо, що UAR-15 виготовляють в Україні з українських та американських складників (ствол та ударно-спусковий механізм, від яких безпосередньо залежить кучність стрільби, виготовлені компанією Daniel Defense). Нові штурмові гвинтівки на озброєнні у спецпризначенців прикордонної служби: дивіться відео Нагадаємо, у Національній гвардії також розпочали переозброєння деяких підрозділів на узгодження з натівськими стандартами.



Окремий загін спеціального призначення Східне оперативно-територіальне об'єднання Національної гвардії України отримав нові потужні українські штурмові гвинтівки.