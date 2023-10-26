Сотни километров рвов и заборов, – ГНСУ об укреплении границ с врагом

В Украине готовятся к тому, что Россия может снова попытаться наступать с Севера. Настроили сотни километров рвов и заборов, а также заминировали пути возможного продвижения.

Детальнее об укреплении границ между Украиной и Беларусью и Россией рассказал в эфире телемарафона спикер ГНСУ Андрей Демченко. Он подчеркнул, что сейчас ситуация значительно отличается от той, которая была 24 февраля 2022 года.

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Границу Украины постоянно укрепляют

По словам Демченко, сейчас постоянно укрепляется граница нашей страны в инженерном плане. Он подробнее рассказал о работе подразделений ГНСУ.

Спикер отметил, что пограничные отряды, несущие службу и охраняющие и обороняющие границу с Беларусью, еще и ежедневно производят работы по укреплению непосредственно по линии границы. Причем большинство работ провели именно во время полномасштабного вторжения.

А это, собственно, сотни километров и противотранспортных рвов, и сотни километров разного рода заборов из разных элементов, устанавливаемых непосредственно на линии границы. Это также уничтожение всех возможных путей, идущих через государственную границу,

– подчеркнул он.

Демченко также добавил, что говорится о фортификационном обустройстве вблизи границы и приграничья. Если точнее, то речь идет о сотнях разных позиций, в которые входят и огневые позиции, и блиндажи, и укрытия, и траншеи, и окопы. Все для того чтобы воины-пограничники имели возможность отбивать любую атаку врага, если по этому направлению она произойдет повторно.

Это еще не всё. Речь также идет о минирование местности подразделениями ВСУ по наиболее угрожающим направлениям. Андрей Демченко напомнил, что протяженность границы с Беларусью – около 1100 километров. И на протяжении всей этой протяженности – Волынская, Ровенская, Житомирская, Черниговская и Киевская области – делают все, чтобы сделать невозможным любые движения, которые может совершать враг.

Напомним, что ранее генерал Сергей Наев отметил, что на северной границе оккупанты не пройдут. Там уже установили свыше 500 тысяч противотанковых мин.