В ГПСУ разъяснили, как теперь будут выезжать за границу художники и медийщики

Министерство культуры Украины намерено нормировать правила пересечения государственной границы для медийных и культурных работников. В настоящее время рассматривают соответствующие варианты.

Об этом в эфире телемарафона сообщил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко, передает 24 Канал. Он также назвал, кто тоже может пересекать границу.

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Как будут выезжать за границу художники и медийщики

Андрей Демченко объяснил, что министерство рассматривает предложения, которые позволят четко прописать правила этой категории лиц в рамках постановления правительства №57.

Собственно свое решение может прокомментировать Министерство культуры, почему и на чем оно основывается. Но мы видели, что Минкульт выходит с предложением, чтобы полностью унормировать эту норму для этой категории граждан по пересечению границы,

– рассказал он.

По его словам, культурные работники и медийщики, которые имеют бронирование на время мобилизации, могут пересекать границу при наличии необходимых документов, таких как служебная командировка, военно-учетный документ и бронирование.

Спикер ГНСУ подчеркнул, что вышеупомянутые документы пограничники будут внимательно проверять во время прохождения границы. Подчеркнул, что если во время проверки будет подтверждено, что у человека есть все необходимые документы, то их пропустят.

Кроме того, он напомнил, что возможность пересечения границы имеют лица, подпадающих под другие условия пропуска. В частности, речь идет о многодетных родителях или лицах, ранее были исключены из военного учета.

Напомним, решение приостановить предоставление писем для законного выезда за границу для артистов и медийщиков является временным. Этот запрет будет действовать с 3 марта и до окончания формальной процедуры, которая позволила бы избегать злоупотреблений целями культурной дипломатии.