"Год скумбрии": сеть взорвалась мемами после обмолвки Зеленской
Источник:24 канал
Первая леди Елена Зеленская случайно оговорилась и сказала, что скумбрия стоит 8 гривен за килограмм. Жена президента признала ошибку, но пользователи соцсетей уже успели создать мемы на эту тему.
24 канал собрал лучшие шутки, мемы и фотожабы, которые сделали пользователи соцсетей.
Что этому предшествовало Зеленская сказала, что покупает скумбрию по 8 гривен: первая леди уже прокомментировала оговорку
Как выглядит скумбрия по 8 гривен
Елена Зеленская в своем инстаграме объяснила, что она имела в виду – 8 гривен стоит 100 граммов скумбрии, однако сеть это не остановило. Украинцы сразу же решили представить, как выглядит такая дешевая рыба.
Скумбрия по 8 гривен по мнению украинцев / Скриншот
Фантазия пользователей соцсетей не знает границ. Например, скумбрия уже отреагировала на свою стоимость.
Скумбрия по 8 гривен по мнению украинцев / Скриншот
Рыба, по версии пользователей, уже стала официальной валютой в Национальном банке. У нее даже есть свой курс.
Скумбрия – новая валюта / Фото из твитера Дид Ванг
Купить скумбрию или на проехаться в метро
Услышав о такой стоимости рыбы, украинцы решили ее сравнить со стоимостью других товаров и услуг. Вот что из этого вышло.
Так что теперь выбирать? / Скриншот
2 килограммы скумбрии или батон? / Фото из твитера Сметанат борща
Кто больше всего обрадовался таким ценам
Больше всего таким ценам на скумбрию, конечно же, обрадовались животные. Даже пингвины в Антарктиде.
Пингвины идут за скумбрией / Фото Victor Bened
Ну и без котов не обошлось. Эти любители полакомиться рыбой тоже не могли обойти темы "подешевения" скумбрии.
Скумбрия к новогоднему столу
Скумбрию теперь назвали символом Нового года. Где-то обиделся водяной тигр.
Символ Нового года / Скриншот
Украинские политики своими оговорками даже сформировали новогоднее меню. Пользователи соцсетей прикинули, как оно может выглядеть.
Новогоднее меню на 2022 год / Скриншот
Однако не всем по нраву скумбрия / Фото Victor Banned
Хорошего дня!