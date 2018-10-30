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      Год назад убили Амина Окуеву: появилось фото необычной могилы добровольца

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      Год назад убили Амину Окуеву
      Год назад убили Амину Окуеву / Фото из открытых источников

      Ровно год назад, 30 октября, под Киевом застрелили лейтенанта Нацполиции, добровольца АТО на Донбассе Амину Окуеву. В день первой годовщины со дня трагической гибели женщины ее муж Адам Осмаев опубликовал Facebook 2 сообщения, посвященных Окуевой.

      Аміна Окуєва могила фото роковини загибелі
      Могила Амині Окуевой

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      В следующем посте Осмаев рассказал, почему Амина просила похоронить ее рядом с командиром батальона имени Джохара Дудаева Исой Мунаев, который в 2015 году погиб под Дебальцевем, защищая Украину.

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      Один из первых вопросов, который Иса Мунаев пытался решить в Украине, – это найти место для кладбища для наших воинов. Мы немного не понимали его, а он просто знал, что война с таким противником будет стоить дорого. Амина мечтала о свободе для Ичкерии, но при этом попросила похоронить ее рядом с Исой. Тысячи лучших воинов будут вечным примером или укором для нас !,
      – написал Осмаев.

      Напомним, 29 октября 2017 года под Киевом диверсанты расстреляли автомобиль, в котором ехала Амина Окуева и ее муж Адам Осмаев. В результате нападения женщина погибла.

      Кто такая Амина Окуева?
      Общественная активистка, медик и военнослужащий. Родилась в Одессе, жила в Москве и Грозном. В Украину вернулась в 2003 году. Женщина исповедовала ислам, поэтому всегда носила хиджаб. Во время Евромайдана Окуева вступила в "Самооборону", была врачом восьмой Афганской сотни. С началом боевых бой на Донбассе в июле 2014 года пошла воевать на стороне Украины в составе чеченского батальона имени Джохара Дудаева, который впоследствии перешел в подразделение Нацгвардии "Киев-2"; участвовала в ожесточенных боях возле Дебальцево. При этом согласно документам, Окуева была фельдшером на фронте.

      После окончания войны в Донбассе Окуева планировала стать участником миротворческой миссии. Женщина остро критиковала как российскую власть, так и чеченскую.

      Теги: Новости Украины Война на Донбассе Адам Осмаев Потери Жертвы Убийство Амины Окуевой
      Источник: 24 канал
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