Рік тому вбили Аміну Окуєву: з’явилося фото незвичайної могили доброволиці

Рівно рік тому, 30 жовтня, під Києвом застрелили лейтенанта Нацполіції, доброволицю АТО на Донбасі Аміну Окуєву. У день першої річниці з дня трагічної загибелі жінки її чоловік Адам Осмаєв опублікував Facebook 2 дописи, присвячені Окуєвій.



Могила Аміни Окуєвої

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У наступному дописі Осмаєв розповів, чому Аміна просила поховати її поруч командиром батальйону імені Джохара Дудаєва Ісою Мунаєвим, який у 2015 загинув під Дебальцевим, захищаючи Україну.

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Одне з перших питань, яке Іса Мунаєв намагався вирішити в Україні, – це знайти місце для кладовища для наших воїнів. Ми трохи не розуміли його, а він просто знав, що війна з таким противником коштуватиме дорого. Аміна мріяла про свободу для Ічкерії, але при цьому попросила поховати її поруч з Ісою. Тисячі кращих воїнів будуть вічним прикладом або докором для нас!,

– написав Осмаєв.

Нагадаємо, 29 жовтня 2017 року під Києвом диверсанти розстріляли авто, в якому їхала Аміна Окуєва та її чоловік Адам Осмаєв. Унаслідок нападу жінка загинула.

Хто така Аміна Окуєва? Громадська активістка, медик та військовослужбовець. Народилась в Одесі, жила у Москві та Грозному. В Україну повернулась у 2003 році. Жінка сповідувала мусульманство, тому завжди носила хіджаб. Під час Євромайдану Окуєва вступила до "Самооборони", була лікарем 8-ої Афганської сотні. З початком бойових бій на Донбасі у липні 2014 року пішла воювати на стороні України у складі чеченського батальйону імені Джохара Дудаєва, який згодом перейшов до підрозділу Нацгвардії "Київ-2"; брала участь у запеклих боях біля Дебальцевого. При цьому згідно з документами, Окуєва була фельдшером на фронті.



Після закінчення війни на Донбасі Окуєва планувала стати учасником миротворчої місії. Жінка гостро критикувала як російську владу, так і чеченську.