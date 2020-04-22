Год президентства Зеленского, 94 – королеве Елизавете II, прокол Huawei: фото дня

21 апреля 2020-го прошел год, как Владимир Зеленский выиграл президентскую гонку. Об этом и других событиях – в традиционной подборке "Фото дня".

Год на посту



21.04.2020. Владимир Зеленский проводит "карантинную" совещание / Фото ОП

Ровно год назад Владимир Зеленский победил во втором туре выборов президента Украины. СМИ уделили этой дате много внимания – писали о достижениях и неудачах главы государства. А на его официальной странице – ни слова о годовщине. Только отчет о совещании по преодолению эпидемии коронавируса.

А вот другую важную дату Зеленский отметил постом в сетях – он поздравил с днем рождения британскую королеву Елизавету ІІ .

Без Королевских почестей



Королева Елизавета II передала британцам поздравления с самоизоляции

Обычно, Великобритания громко и с помпой отмечает день рождения королевы. Но в этом году из-за карантина большинство мероприятий отменили. Так захотела сама Елизавета II. Не было ни традиционного парада, ни праздничного салюта (впервые за 68 лет!), Ни даже семейного ужина. Королева решила не подвергать опасности подданных и самоизолювалася в резиденции в Виндзоре, написала The Daily Mail. Британцы смогли увидеть только фото своей любимицы.

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Дроны против огня и диверсантов



Боец Нацгвардии запускает беспилотник, который будет следить за пожарами / Фото МВД

В Украине продолжается борьба с пожарами, которые охватили уже несколько областей и, в частности, зону отчуждения вокруг Чернобыльской АЭС. К пожарных сейчас присоединились бойцы Нацгвардии, которые с помощью беспилотников круглосуточно проводить аэроразведка. Ее цель - выявление новых очагов возгорания и поиск диверсионных групп, которые осуществляют поджоги, сообщили в МВД.

Жуткое видео Последствия пожара в Чернобыльской зоне сняли с дрона

Фотопрокол



Красиво, но не честно. Одно из "подставных" фото, которое использовали в рекламе

Китайская Huawei попала в скандал из-за подмену фотографий в рекламе. Компания провела в соцсети Weibo конкурс на лучшую фотографию, сделанную с помощью мобильного телефона Huawei. Но какой-то внимательный участник "вычислил", что две работы, которые использованы в рекламе конкурса, хотя и подписаны "снимок смартфона Huawei", на самом деле сделаны дорогой фотокамерой. Более того – оригиналы фотографий знаходятся в одном из китайских фотобанков. Представители Huawei объяснили досадный случай "ошибкой редактора" и извинились.



Как изменились социальные показатели за год президентства Зеленского / инфографика 24 канала