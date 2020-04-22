Рік президентства Зеленського, 94 – королеві Єлизаветі ІІ, прокол Huawei: фото дня

21 квітня 2020-го минув рік, як Володимир Зеленський виграв президентські перегони. Про цю та інші події – у традиційній добірці "Фото дня".

Рік на посту



21.04.2020. Володимир Зеленський проводить "карантинну" нараду / Фото ОП

Рівно рік тому Володимир Зеленський переміг у другому турі виборів президента України. ЗМІ приділили цій даті багато уваги – писали про здобутки і невдачі глави держави. А на його офіційній сторінці – ні слова про річницю. Лише звіт про нараду щодо подолання епідемії коронавірусу.

А ось іншу важливу дату Зеленський відзначив постом у мережах – він привітав з днем народження британську королеву Єлизавету ІІ.

Без королевських почестей



Королева Єлизавета ІІ передала британцям вітання із самоізоляції

Зазвичай, Велика Британія гучно і з помпою відзначає день народження королеви. Але цьогоріч через карантин більшість заходів скасували. Так захотіла сама Єлизавета ІІ. Не було ні традиційного параду, ні святкового салюту (вперше за 68 років!), ні навіть родинної вечері. Королева вирішили не наражати на небезпеку підданих і самоізолювалася у резиденції у Віндзорі, написала The Daily Mail. Британці змогли побачити лише фото своєї улюблениці.

Це цікаво! Чого ви могли не знати про королеву Єлизавету ІІ: вправний механік та дружина свого брата

Дрони проти вогню і диверсантів



Боєць Нацгвардії запускає безпілотник, який слідкуватиме за пожежами / Фото МВС

В Україні триває боротьба з пожежами, які охопили вже кілька областей і, зокрема, зону відчуження навколо Чорнобильської АЕС. До вогнеборців нині долучилися бійці Нацгвардії, які за допомогою безпілотників цілодобово проводитимуть аеророзвідку. Її мета – виявлення нових осередків займання та пошук диверсійних груп, які здійснюють підпали, повідомили в МВС.

Моторошне відео: Наслідки пожежі у Чорнобильській зоні зняли з дрона

Фотопрокол



Гарно, але не чесно. Одне з "підставних" фото, яке використали в рекламі

Китайська Huawei потрапила в скандал через підміну фотографій у рекламі. Компанія провела в соцмережі Weibo конкурс на найкращиу світлину, зроблену за допомоги мобільного телефону Huawei. Але якийсь уважний учасник "вирахував", що дві роботи, які використані в рекламі конкурсу, хоч і підписані "знімок смартфона Huawei", насправді зроблені дорогою фотокамерою. Більше того – оригінали світлин знаходятся в одному з китайських фотобанків. Представники Huawei пояснили прикрий випадок "помилкою редактора" і вибачилися.

Як змінилися соціальні показники за рік президенства Зеленського / Інфографіка 24 каналу