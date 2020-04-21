Масовий розстріл, хімічний вибух і карантинний протест: фото дня
20 квітня 2020 року було багатим на події, які увійдуть в історію. На жаль, деякі закарбуються на чорних сторінках.
Кривава драма у Канаді
Поліція щойно ліквідувала стоматолога-вбивцю / Фото DPA
У канадському містечку Портапік сталася жахлива трагедія. 51-річний стоматолог одягнув форму поліцейського, взяв зброю, почав їздити вулицями на авто і розстрілювати людей. Він вбив 18 містян. Це найкривавіша стрілянина в історії країни. Поліція знайшла і ліквідувала кілера лише через 12 годин після першого вбивства.
Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття жителям Канади.
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Вибух на хімзаводі в Польщі
Дим після вибуху бачили по всій окрузі / Фото Twitter Aneczka07
На заводі хімічних відходів у польському Кельце прогримів потужний вибух. Дим над підприємством був настільки сильними, що його бачили більш як за 20 кілометрів. Місцева влада одразу запровадила стан хімічної небезпеки, а з найближчих до заводу вулиць евакуювали близько 150 людей. На щастя, обійшлося без жертв.
100-тисячні похорони у Бангладеш
Прощальна церемонія / Скриншот з відео ВВС
На похорон ісламського проповідника Маулани Зубайєра Ахмада Ансарі у Бангладеш, порушуючи карантинні обмеження, прийшли більше 100 тисяч людей. Поліція нічого не могла вдіяти і лише спостерігала. Через це уряд країни наказав усунути з посад двох старших поліцейських в окрузі.
"Карантинний" протест в Ізраїлі
Приклад, як треба влаштовувати масові заходи під час карантину, показали у Тель-Авіві. 2 тисячі людей вийшли на акцію протесту проти прем'єра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху, який домовлявся з політичними опонентами, аби утворити уряд. Протестувальники прийшли в захисних масках на обличчях і зберігали дистанцію у 2 метри одне від одного. Більше фото дивіться тут.
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