Масовий розстріл, хімічний вибух і карантинний протест: фото дня

20 квітня 2020 року було багатим на події, які увійдуть в історію. На жаль, деякі закарбуються на чорних сторінках.

Кривава драма у Канаді



Поліція щойно ліквідувала стоматолога-вбивцю / Фото DPA

У канадському містечку Портапік сталася жахлива трагедія. 51-річний стоматолог одягнув форму поліцейського, взяв зброю, почав їздити вулицями на авто і розстрілювати людей. Він вбив 18 містян. Це найкривавіша стрілянина в історії країни. Поліція знайшла і ліквідувала кілера лише через 12 годин після першого вбивства.

Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття жителям Канади.

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Вибух на хімзаводі в Польщі



Дим після вибуху бачили по всій окрузі / Фото Twitter Aneczka07

На заводі хімічних відходів у польському Кельце прогримів потужний вибух. Дим над підприємством був настільки сильними, що його бачили більш як за 20 кілометрів. Місцева влада одразу запровадила стан хімічної небезпеки, а з найближчих до заводу вулиць евакуювали близько 150 людей. На щастя, обійшлося без жертв.

100-тисячні похорони у Бангладеш



Прощальна церемонія / Скриншот з відео ВВС

На похорон ісламського проповідника Маулани Зубайєра Ахмада Ансарі у Бангладеш, порушуючи карантинні обмеження, прийшли більше 100 тисяч людей. Поліція нічого не могла вдіяти і лише спостерігала. Через це уряд країни наказав усунути з посад двох старших поліцейських в окрузі.

"Карантинний" протест в Ізраїлі

Соціальна дистанція на мітингу / Twitter Tomer Appelbaum

Приклад, як треба влаштовувати масові заходи під час карантину, показали у Тель-Авіві. 2 тисячі людей вийшли на акцію протесту проти прем'єра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху, який домовлявся з політичними опонентами, аби утворити уряд. Протестувальники прийшли в захисних масках на обличчях і зберігали дистанцію у 2 метри одне від одного. Більше фото дивіться тут.

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