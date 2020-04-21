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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ОБВАЛ ЦІН НА НАФТУ НАФТА
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      Масовий розстріл, хімічний вибух і карантинний протест: фото дня

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      Поліція Канади полює за вбивцею / Фото 985fm

      20 квітня 2020 року було багатим на події, які увійдуть в історію. На жаль, деякі закарбуються на чорних сторінках.

      Кривава драма у Канаді


      Поліція щойно ліквідувала стоматолога-вбивцю / Фото DPA

      У канадському містечку Портапік сталася жахлива трагедія. 51-річний стоматолог одягнув форму поліцейського, взяв зброю, почав їздити вулицями на авто і розстрілювати людей. Він вбив 18 містян. Це найкривавіша стрілянина в історії країни. Поліція знайшла і ліквідувала кілера лише через 12 годин після першого вбивства.

      Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття жителям Канади.

      Важливо знати! Чи досягла Україна піку епідемії коронавірусу: відповідь Ляшка

      Вибух на хімзаводі в Польщі


      Дим після вибуху бачили по всій окрузі / Фото Twitter Aneczka07

      На заводі хімічних відходів у польському Кельце прогримів потужний вибух. Дим над підприємством був настільки сильними, що його бачили більш як за 20 кілометрів. Місцева влада одразу запровадила стан хімічної небезпеки, а з найближчих до заводу вулиць евакуювали близько 150 людей. На щастя, обійшлося без жертв.

      100-тисячні похорони у Бангладеш


      Прощальна церемонія / Скриншот з відео ВВС

      На похорон ісламського проповідника Маулани Зубайєра Ахмада Ансарі у Бангладеш, порушуючи карантинні обмеження, прийшли більше 100 тисяч людей. Поліція нічого не могла вдіяти і лише спостерігала. Через це уряд країни наказав усунути з посад двох старших поліцейських в окрузі.

      "Карантинний" протест в Ізраїлі

      Соціальна дистанція на мітингу / Twitter Tomer Appelbaum

      Приклад, як треба влаштовувати масові заходи під час карантину, показали у Тель-Авіві. 2 тисячі людей вийшли на акцію протесту проти прем'єра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху, який домовлявся з політичними опонентами, аби утворити уряд. Протестувальники прийшли в захисних масках на обличчях і зберігали дистанцію у 2 метри одне від одного. Більше фото дивіться тут

      Що було 19 квітня? Благодатний вогонь в Україні, паски на фронті та коти на карантині: фото дня

      Теги: Фото дня Бангладеш Новини Польщі Новини Ізраїля Канада Публікації Коронавірус COVID-19
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