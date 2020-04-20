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      ВЕЛИКДЕНЬ ЗАБРУДНЕННЯ ПОВІТРЯ КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
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      ВЕЛИКДЕНЬ ЗАБРУДНЕННЯ ПОВІТРЯ КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

      Понад 100 тисяч людей у Бангладеш прийшли на похорон попри карантин: відео

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      Понад 100 тисяч людей у Бангладеш прийшли на похорон попри карантин / Скриншот з відео

      У Бангладеш більше, ніж 100 тисяч людей, порушуючи карантинні обмеження, прийшли на похорон ісламського проповідника. Поліція та уряд не очікували такого масового скупчення людей.

      Про рекордний натовп людей у Бангладеш 20 квітня повідомляє CNN.

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      Більше, ніж 100 тисяч людей порушили карантинні обмеження через коронавірус та прийшли на похорон старшого лідера ісламістської партії в районі Брахманбарія,
      – йдеться у повідомленні.

      Порушення підтвердив помічник прем'єр-міністра Алі Шах Фархад та представник поліції Імтіаз Ахмед.

      Напередодні з нагоди похорону Маулани Зубайер Ахмада Ансарі в Бангладеш тимчасово скасували заборону на проведення молитов у групі до п’яти людей. Однак це призвело до того, що десятки тисяч людей зібралися водночас.

      Поліція не очікувала такого скупчення. Тому не змогла контролювати натовп. Уряд наказав усунути від посади двох старших поліцейських в окрузі через те, що вони не завадили масовому зібранню.

      Понад 100 тисяч людей у Бангладеш прийшли на похорон проповідника попри карантин: відео

      Коронавірус у Бангладеш: основне

      • Станом на 20 квітня у країні зафіксували 2 тисячі 948 випадків зараження коронавірусом. Одужали 85 людей, померли – 101.
      • Влада Бангладеш не знає, якими будуть масштаби епідемії після натовпу 20 квітня.

       

      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Надзвичайні ситуації Поліція Іслам Коронавірус COVID-19 Бангладеш
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