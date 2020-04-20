Понад 100 тисяч людей у Бангладеш прийшли на похорон попри карантин: відео

У Бангладеш більше, ніж 100 тисяч людей, порушуючи карантинні обмеження, прийшли на похорон ісламського проповідника. Поліція та уряд не очікували такого масового скупчення людей.

Про рекордний натовп людей у Бангладеш 20 квітня повідомляє CNN.

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Більше, ніж 100 тисяч людей порушили карантинні обмеження через коронавірус та прийшли на похорон старшого лідера ісламістської партії в районі Брахманбарія,

– йдеться у повідомленні.

Порушення підтвердив помічник прем'єр-міністра Алі Шах Фархад та представник поліції Імтіаз Ахмед.

Напередодні з нагоди похорону Маулани Зубайер Ахмада Ансарі в Бангладеш тимчасово скасували заборону на проведення молитов у групі до п’яти людей. Однак це призвело до того, що десятки тисяч людей зібралися водночас.

Поліція не очікувала такого скупчення. Тому не змогла контролювати натовп. Уряд наказав усунути від посади двох старших поліцейських в окрузі через те, що вони не завадили масовому зібранню.

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