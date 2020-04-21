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      Массовый расстрел, химический взрыв и карантинный протест: фото дня

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      Полиция Канады охотится за убийцей / Фото 985fm

      20 апреля 2020 года было богатым на события, которые войдут в историю. К сожалению, некоторые запечатлятся на черных страницах.

      Кровавая драма в Канаде


      Полиция только что ликвидировала стоматолога-убийцу / Фото DPA

      В канадском городке Портапик произошла ужасная трагедия. 51-летний стоматолог одел форму полицейского, взял оружие, начал ездить по улицам на авто и расстреливать людей. Он убил 18 горожан. Это самая кровавая стрельба в истории страны. Полиция нашла и ликвидировала киллера только через 12 часов после первого убийства.

      Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования жителям Канады.

      Важно знать! Достигла ли Украина пика эпидемии коронавируса: ответ Ляшко

      Взрыв на химзаводе в Польше


      Дым после взрыва видели по всей округе / Фото Twitter Aneczka07

      На заводе химических отходов в польском Кельце прогремел мощный взрыв. Дым над предприятием был настолько сильными, что его видели больше, чем за 20 километров. Местные власти сразу ввели состояние химической опасности, а с ближайших к заводу улиц эвакуировали около 150 человек. К счастью, обошлось без жертв.

      100-тысячные похороны в Бангладеш


      Прощальная церемония / Скриншот из видео ВВС

      На похороны исламского проповедника Маулана Зубайера Ахмада Ансари в Бангладеш, нарушая карантин, пришли больше 100 тысяч человек. Полиция ничего не могла поделать и только наблюдала. Поэтому правительство страны приказало отстранить двух старших полицейских в округе.

      "Карантинный" протест в Израиле


      Социальная дистанция на митинге / Twitter Tomer Appelbaum

      Пример, как надо устраивать массовые мероприятия во время карантина, показали в Тель-Авиве. 2 тысячи человек вышли на акцию протеста против премьера Израиля Биньямина Нетаньяху, который договаривался с политическими оппонентами, чтобы образовать правительство. Протестующие пришли в защитных масках на лицах и сохраняли дистанцию в 2 метра друг от друга. Больше фото смотрите здесь

      Что было 19 апреля? Благодатный огонь в Украине, Пасха на фронте и коты на карантине: фото дня

      Теги: Фото дня Бангладеш Новости Польши Новости Израиля Канада Публикации Коронавирус COVID-19
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