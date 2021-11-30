О смерти побратима сообщил участник боевых действий Вальтер Шеффер. По его словам, Мацкуляк был одним из первых военных Буковины, которые пошли воевать на Донбасс в 2014.

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Бойца ранили во время защиты аэропорта

Мацкуляк потерпел тяжелого ранения в живот во время обстрела Луганского аэропорта. После этого военный длительное время лечился в Украине, а последние несколько лет – в Германии.

Пол года назад от рака умерла его мама, а в августе, у папы, который постоянно находился рядом с Игорем, случился инфаркт (клиническая смерть), папа сейчас находится в больнице,

– добавил Шеффер.

Нужна помощь

Тело умершего военнослужащего должны перевезти из Германии в село Долиняны Черновицкой области. Это обойдется в 2800 евро.

Важно! Всех неравнодушных просят помочь семье. Сестра бойца Мацкуляк Алиса Викторовна – 4149 4993 9145 5621.

Потери на Донбассе в 2021

С начала 2021 года на передовой погибли по меньшей мере 75 украинских военных. В ноябре уже 6 потерь.

К слову, в 2020 году Украина тоже потеряла около 75 защитников.

Текст поста Вальтера Шеффера:

Друзья, как я уже писал, сегодня не стало нашего побратима Игоря Мацкуляка.

Пол года назад от рака умерла его мама, а в августе, у папы, который постоянно находился рядом с Игорем, случился инфаркт (клиническая смерть), папа сейчас находится в больнице.

Игорь последние несколько лет находился на лечении в Германии, где и умер. Сейчас тело нужно перевезти на родину, с. Долиняны Черновицкой области.

Стоимость перевозки стоит 2800€. Просьба помочь семье! 4149 4993 9145 5621 карта приват банка, счет сестры Мацкуляк Алисы Викторовны.