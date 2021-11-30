Про смерть побратима повідомив учасник бойових дій Вальтер Шеффер. За його словами, Мацкуляк був одним із перших військових Буковини, які пішли воювати на Донбас у 2014.

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Бійця поранили під час захисту аеропорту

Мацкуляк зазнав важкого поранення в живіт під час обстрілу Луганського аеропорту. Після цього військовий тривалий час лікувався в Україні, а останні кілька років – в Німеччині.

Пів року тому від раку померла його мама, а в серпні, у тата, який постійно перебував поруч з Ігорем, стався інфаркт (клінічна смерть), тато наразі перебуває в лікарні,

– додав Шеффер.

Потрібна допомога

Тіло померлого військовослужбовця мають перевезти з Німеччини в село Долиняни Чернівецької області. Це обійдеться у 2800 євро.

Важливо! Усіх небайдужих просять допомогти родині. Сестра бійця Мацкуляк Аліса Вікторівна – 4149 4993 9145 5621.

Втрати на Донбасі у 2021

Від початку 2021 року на передовій загинули щонайменше 75 українських військових. У листопаді вже 6 втрат.

До слова, у 2020 році Україна теж втратила близько 75 захисників.

Текст поста Вальтера Шеффера:

Друзі, як я вже писав, сьогодні не стало нашого побратима Ігоря Мацкуляка.

Пів року тому від раку померла його мама, а в серпні, у тата, який постійно перебував поруч з Ігорем, стався інфаркт (клінічна смерть), тато наразі перебуває в лікарні.

Ігор останні кілька років перебував на лікуванні в Німеччині, де і помер. Зараз тіло потрібно перевезти на батьківщину, с. Долиняни Чернівецької області.

Вартість перевезення коштує 2800€. Прохання допомогти родині! 4149 4993 9145 5621 картка приват банку, рахунок сестри Мацкуляк Аліси Вікторівни.