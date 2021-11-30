В Об'єднаних силах наголошують, що збройні формування Росії продовжують ігнорувати домовленості, досягнуті у межах Тристоронньої контактної групи.

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Бойовики 8 разів обстріляли українські позиції

Протягом доби 29 листопада війська окупанта 8 разів відкривали вогонь по українських позиціях:

біля Світлодарська та Старогнатівки – з автоматичних станкових гранатометів;

неподалік Новоолександрівки – з ручних протитанкових, підствольних гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;

у сторону Станиці Луганської – з артилерії калібру 122 міліметри;

у напрямку Старого Айдара – з мінометів калібру 120 міліметрів;

поблизу Новолуганського – з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Є поранені воїни та цивільний

Околиці Станиці Луганської потрапили під обстріл бойовиків. У результаті поранення отримав мирний житель.

Крім того, внаслідок ворожих дій постраждали й 2 військових Об'єднаних сил. Воїни перебувають в лікарні, стан їхнього здоров'я – задовільний.

Нагадаємо, раніше стало відомо про одного українського бійця, пораненого окупантами 29 листопада.

Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли.

Важливо! Російські найманці обстріляли у селищі Станиця Луганська район вузлової залізничної станції "Кіндрашівська Нова". Через це без світла частково залишилися і Станиця Луганська, і село Малинове.