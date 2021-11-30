В Объединенных силах отмечают, что вооруженные формирования России продолжают игнорировать договоренности, достигнутые в рамках Трехсторонней контактной группы.

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Боевики 8 раз обстреляли украинские позиции

В течение суток 29 ноября войска оккупанта 8 раз открывали огонь по украинским позициям:

возле Светлодарска и Старогнатовки – из автоматических станковых гранатометов;

неподалеку Новоалександровки – из ручных противотанковых, подствольных гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;

в сторону Станицы Луганской – из артиллерии калибра 122 миллиметра;

в направлении Старого Айдара – из минометов калибра 120 миллиметров;

вблизи Новолуганского – из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Есть раненые воины и гражданский

Окрестности станицы Луганской попали под обстрел боевиков. В результате ранения получил мирный житель.

Кроме того, в результате враждебных действий пострадали и 2 военных Объединенных сил. Воины находятся в больнице, состояние их здоровья – удовлетворительное.

Напомним, ранее стало известно об одном украинском бойце, раненном оккупантами 29 ноября.

Украинские защитники открывали огонь в ответ, не применяя запрещенное минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы.

Важно! Российские наемники обстреляли в поселке Станица Луганская район узловой железнодорожной станции "Кондрашевская Новая". Из-за этого без света частично остались и Станица Луганская и село Малиновое.