Годовщина авиакатастрофы Ан-26 на Харьковщине: Венедиктова рассказала о причинах и ответственных
Источник:фейсбук Ирины Венедиктовой
Год назад под Чугуевом, что на Харьковщине, произошла катастрофа самолета Ан-26, в результате которой погибли 26 курсантов и представителей экипажа. В годовщину трагедии Ирина Венедиктова рассказала о причинах аварии и ответственных.
Руководительница Офиса генпрокурора отметила, что следственные действия на месте катастрофы тогда начались буквально как только самолет потушили. Правоохранители работали в военной части в Чугуеве и командовании Воздушных сил в Виннице.
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Результаты расследования катастрофы Ан-26 в Харьковской области
Венедиктова напомнила, что завершить расследование трагедии удалось за 7 месяцев и 10 дней. За это время следствие собрало более 60 томов материалов дела.
Подозреваемыми стали 6 военнослужащих:
- руководитель полетами, которые 25 сентября 2020 года проходили в воинской части А4014,
- заместитель командира этой части по летной подготовке,
- заместитель командира части,
- командир части,
- начальник Харьковского университета Воздушных сил имени Ивана Кожедуба,
- командующий Воздушных сил.
Венедиктова рассказала, что их обвиняют в нарушении правил полетов, подготовки к ним и правил эксплуатации летательных аппаратов, что повлекло катастрофу и тяжелые последствия, и в небрежном отношении к службе.
К трагедии привели такие действия и бездействие военных
- ненадлежащая подготовка и утверждение документов об условиях эксплуатации самолета,
- взлет с "конвейера" был не предусмотрен руководством по летной эксплуатации
- на борту самолета находились люди, которые вообще не должны были там быть,
- был нарушен порядок осуществления летной подготовки курсантов,
- контроль за уровнем подготовки пилотов-инструкторов, учебным процессом и соблюдением мер безопасности осуществлялся ненадлежащим образом,
- во время кризисной ситуации руководство полетов не приняло достаточных адекватных мер, чтобы избежать авиакатастрофы.
Один из подозреваемых ни разу не пришел в ГБР
Глава Офиса генпрокурора добавила, что еще 5 мая сторонам предоставили доступ к собранным материалам. Сейчас все пострадавшие и их представители, а также 4 подозреваемых и их защитники ознакомились с документами. Кроме того, еще 1 подозреваемый и его адвокат находятся на завершающем этапе ознакомления.
В то же время подозреваемый, который уже уволен с должности командующего Воздушных сил, ни разу в Государственное бюро расследований не явился и не знаком с материалами досудебного расследования. Его адвокаты затягивают рассмотрение ходатайства следователя об установлении срока для ознакомления с материалами, заявляя многочисленные ходатайства и отводы следственному судье. Поэтому это ходатайство не рассматривают уже на протяжении более полмесяца.
20 сентября следственный судья оставил без удовлетворения жалобу защитника экс-командующего Воздушных сил на сообщение о подозрении. Поэтому, подчеркнула генпрокурор, только из-за ненадлежащего процессуального поведения подозреваемого обвинительный акт еще не направлен в суд.
В завершение Венедиктова пообещала, что прокуратура сделает все, чтобы привлечь к ответственности всех фигурантов дела.
Авиакатастрофа Ан-26 под Харьковом: коротко
- Самолет Ан-26 с 27 пассажирами на борту разбился 25 сентября 2020 года под Чугуевом на Харьковщине.
- В авиакатастрофе погибли 26 человек: 19 курсантов и 7 членов экипажа. Выжить удалось только одному курсанту.
Авиакатастрофа под Харьковом / Инфографика 24 канала
Текст сообщения Ирины Венедиктовой:
Годовщина катастрофы самолета АН-26 под Харьковом: дело в полушаге к суду
26 курсантов и офицеров погибли в трагическом тренировочном полете год назад 25 сентября. Следственные действия на месте авиационного происшествия тогда начались буквально как только самолет потушили, параллельно правоохранители уже работали в военной части в Чугуеве и командовании Воздушных сил в Виннице. За 7 месяцев и 10 дней следствие было завершено – собрано более 60 томов материалов дела.
Подозреваемые в нарушении правил полетов, подготовки к ним и правил эксплуатации летательных аппаратов, что повлекло катастрофу и тяжелые последствия, и в небрежном отношении к службе – шесть военных должностных лиц. Это руководитель полетами, которые 25 сентября 2020 года проходили в воинской части А4014, заместитель командира этой части по летной подготовке, заместитель командира части, командир части, начальник Харьковского университета Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба и командующего Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины.
Следствием установлено, что эти военные должностные лица допустили ненадлежащую подготовку и утверждение документов об условиях эксплуатации воздушного судна. Взлет с "конвейера" был не предусмотрен Руководством по летной эксплуатации. На борту самолета находились лица, которые вообще не должны были там быть. Нарушен был порядок осуществления летной подготовки курсантов, а контроль за уровнем подготовки пилотов-инструкторов и учебным процессом и соблюдением мер безопасности осуществлялся ненадлежащим образом. Во время кризисной ситуации руководство полетов не приняло достаточных адекватных мер, чтобы избежать авиакатастрофы.
Еще 5 мая мы предоставили доступ сторонам к собранным материалам. Завершили ознакомление с ними пока все пострадавшие и их представители, четверо подозреваемых и их защитники, один подозреваемый и его защитник находятся на завершающем этапе ознакомления.
Вместе с тем, подозреваемый, который уже уволен с должности командующего Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины, ни разу в Государственное бюро расследований не явился и не знаком с материалами досудебного расследования. Его адвокаты затягивают рассмотрение ходатайства следователя об установлении срока для ознакомления с материалами, заявляя многочисленные ходатайства и отводы следственному судье. Поэтому это ходатайство не рассмотрено уже на протяжении более полумесяца.
20 сентября следственным судьей оставлено без удовлетворения жалобу защитника экс-командующего Воздушных Сил ВСУ на сообщение о подозрении. Поэтому только из-за ненадлежащего процессуального поведения подозреваемого обвинительный акт еще не направлен в суд.
Прокуратура делает все возможное, чтобы все причастные к системным нарушениям, которые привели к авиатрагедии под Харьковом, ответили перед законом.
Установление справедливости и надлежащие выводы всех ответственных за безопасность полетов, чтобы не допустить таких катастроф – все, что мы должны сделать в память о тех, кто улетел на АН-26 в вечность 25 сентября 2020 года.