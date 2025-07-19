"Осиротела я": дочь Фарион поделились щемящим сообщением к годовщине смерти матери

Год назад, 19 июля, во Львове убили известного языковеда и общественного деятеля Ирину Фарион. Суд до сих пор устанавливает, виновен ли подозреваемый парень в преступлении, а родные оплакивают потерю.

В этот день дочь Ирины Фарион София Семчишин написала о своей боли. Об этом 24 Канал сообщает со ссылкой на ее посты в Facebook.

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Как проходит годовщина со дня гибели Ирины Фарион?

В субботу, 19 июля, у могилы языковеда на Лычаковском кладбище во Львове продолжается панихида, сообщает издание "Великий Львов". Люди собрались, чтобы отдать честь Ирине Фарион и почтить ее память. Присутствующие отмечают сегодняшнюю погоду – дождь будто тоже символизирует слезы родных и всех, кто знал и уважал госпожу Ирину.

Особенно тяжелым этот день является для дочери языковеда. София Семчишин в сети опубликовала фото и видеовоспоминания из семейного архива и написала, что после смерти матери она осиротела. А 19 июля для нее навсегда останется страшным днем.

Мне так хочется тебя обнять... Так хочется услышать твой голос... Я не хочу этого 19 июля. Не хочу этот страшный час – 19:22... А потом – еще конец всего. 23:20. Конец твоей жизни. Я уже не буду считать месяцы. Теперь это будут годы,

– написала дочь Ирины Фарион.

София Семчишин добавила, что она обязательно отомстит убийце за смерть ее матери.

Дочь Ирины Фарион – в скорби по матери: видео

Напомним, на Ирину Фарион напали 19 июля 2024 года на улице Масарика во Львове. Мужчина, которым по подозрениям был Вячеслав Зинченко, следил за мовознавицею, а потом выстрелил ей в голову. Преступник скрылся с места, а Ирину Фарион госпитализировали. Пока полиция искала нападавшего, врачи боролись за жизнь деятеля, но ее сердце не выдержало. В тот же день Ирина Фарион умерла.

Сейчас Львовская ОВА просит предоставить Ирине Фарион звание Героя Украины посмертно.