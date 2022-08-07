Годовщина нападения России на Грузию: МИД Украины выступило с заявлением

7 августа 2008 г. произошли ключевые события российско-грузинской войны, следствием которых стало прямое вмешательство россии в боевые действия. МИД Украины в годовщину этих событий отметил поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии.

В МИД подчеркнули, что уже в течение 14 лет Россия продолжает захватническую политику против Грузии, удерживая под своим контролем Абхазию и Южную Осетию. Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Россия на этих территориях грубо нарушает права человека.

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Мир отреагировал недостаточно надлежащим образом

Украинский МИД обратил внимание на то, что война России с Грузией не получила достаточной реакции мирового сообщества. Именно это повлекло за собой российскую оккупацию Крыма и вторжение на Донбасс в 2014 году и начало полномасштабной войны против Украины 24 февраля 2022 года.

В Министерстве иностранных дел подчеркнули, что победить россию и остановить ее агрессию возможно, однако нужно единство мира.

Убеждены, что остановить агрессивную политику России возможно благодаря совместным усилиям международного сообщества, четкому соблюдению санкционных режимов против России и всесторонней поддержке стран, против которых москва совершает агрессию,

– заявили в МИД.

Украинские дипломаты отметили, что россия должна деоккупировать захваченные части Грузии и Украины, а российские военные преступники должны быть наказаны.

Война России против Грузии: главное

1 августа в Грузии разразился конфликт между правительственными войсками и сепаратистами в Южной Осетии. Неделю во время боевых действий россия не была прямой участницей конфликта, но взимала свои войска.

В ночь на 8 августа грузинские войска начали масштабное наступление на позиции сепаратистов. Утром командование доложило тогдашнему президенту Михеилу Саакашвили о том, что большинство региона Цхинвали, то есть Южной Осетии, под контролем Грузии и сепаратистов почти удалось выбить из столицы автономии.

Однако уже через несколько часов россия начала прямую военную агрессию против Грузии. Пропагандисты называли эту войну "принуждением Грузии к миру". Через несколько дней россия уже начала наступление в направлении столицы Грузии – Тбилиси.

Боевые действия завершились подписанием плана перемирия, предложенного в Евросоюзе. Однако 26 августа 2008 года Россия признала квазиобразование на территории Грузии – Абхазию и Северную Осетию, которые до сих пор остаются под контролем страны-оккупанта.

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