Людей хоронили целыми семьями: результаты расследования российских преступлений в Изюме

10 сентября 2024 года прошла вторая годовщина освобождения города Изюм на Харьковщине, который находился под российской оккупацией полгода. Вскоре после деоккупации следователи обнаружили одно из самых массовых захоронений изюмчан.

В прокуратуре сообщили о результатах расследования преступлений россиян. Так, начальник управления противодействия преступлениям, совершенных в условиях вооруженного конфликта, Харьковской областной прокуратуры Спартак Борисенко в эфире телемарафона сообщил, что уже удалось идентифицировать 390 тел с места этого массового захоронения, передает 24 Канал.

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Расследуется более 4500 преступлений россиян в Изюмском районе

39 из всех идентифицированных погибших – жители одного из жилых домов города. Прокурор рассказал, что людей хоронили целыми семьями, а в одной могиле находили по 5 – 6 тел.

Спартак Борисенко также рассказал, что в ходе расследования была разработана интерактивная карта, на которой указаны места обнаружения и исчезновения людей, а также локации, где россияне обустраивали свои блокпосты.

Завершено нанесение командных пунктов военных подразделений вооруженных сил России, которые дислоцировались в городе Изюм, а также места расположения застенков, где незаконно удерживались граждане,

– также сообщили в прокуратуре.

Всего на территории города и района следствие нашло 8 застенков. Собранные там доказательства свидетельствуют, что к мирным жителям применяли пытки, физическое, психологическое и сексуальное насилие.

"Следствие продолжается. И имеем уже определенные результаты. Правоохранители установили двух оккупантов, причастных к убийству украинского детского писателя Владимира Вакуленко, тело которого было обнаружено на месте массового захоронения в Изюме. Продолжается судебное разбирательство, им грозит пожизненное заключение", – отметил Борисенко.

В целом правоохранителям удалось установить уже 7 российских военных, которые убивали гражданских в Изюмском районе.

Обратите внимание! По фактам нарушений законов и обычаев войны в Изюмском районе расследуется более 4500 уголовных производств. В суде уже находится 13 обвинительных актов в отношении 18 оккупантов: изнасилование – 3, убийство – 2, обстрелы – 1, лишение свободы – 4, применение силы – 2, завладение имуществом – 1.