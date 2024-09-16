Людей хоронили целыми семьями: результаты расследования российских преступлений в Изюме

16 сентября 2024, 18:24
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Автор: София Рожик

10 сентября 2024 года прошла вторая годовщина освобождения города Изюм на Харьковщине, который находился под российской оккупацией полгода. Вскоре после деоккупации следователи обнаружили одно из самых массовых захоронений изюмчан.

В прокуратуре сообщили о результатах расследования преступлений россиян. Так, начальник управления противодействия преступлениям, совершенных в условиях вооруженного конфликта, Харьковской областной прокуратуры Спартак Борисенко в эфире телемарафона сообщил, что уже удалось идентифицировать 390 тел с места этого массового захоронения, передает 24 Канал.

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Расследуется более 4500 преступлений россиян в Изюмском районе

39 из всех идентифицированных погибших – жители одного из жилых домов города. Прокурор рассказал, что людей хоронили целыми семьями, а в одной могиле находили по 5 – 6 тел.

Спартак Борисенко также рассказал, что в ходе расследования была разработана интерактивная карта, на которой указаны места обнаружения и исчезновения людей, а также локации, где россияне обустраивали свои блокпосты.

Завершено нанесение командных пунктов военных подразделений вооруженных сил России, которые дислоцировались в городе Изюм, а также места расположения застенков, где незаконно удерживались граждане,
– также сообщили в прокуратуре.

Всего на территории города и района следствие нашло 8 застенков. Собранные там доказательства свидетельствуют, что к мирным жителям применяли пытки, физическое, психологическое и сексуальное насилие.

"Следствие продолжается. И имеем уже определенные результаты. Правоохранители установили двух оккупантов, причастных к убийству украинского детского писателя Владимира Вакуленко, тело которого было обнаружено на месте массового захоронения в Изюме. Продолжается судебное разбирательство, им грозит пожизненное заключение", – отметил Борисенко.

В целом правоохранителям удалось установить уже 7 российских военных, которые убивали гражданских в Изюмском районе.

Обратите внимание! По фактам нарушений законов и обычаев войны в Изюмском районе расследуется более 4500 уголовных производств. В суде уже находится 13 обвинительных актов в отношении 18 оккупантов: изнасилование – 3, убийство – 2, обстрелы – 1, лишение свободы – 4, применение силы – 2, завладение имуществом – 1.