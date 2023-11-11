Украинское военное руководство поздравило херсонцев и поблагодарило ВСУ. В частности, Владимир Зеленский вспомнил, как это было.

К теме Флаги в банках и на чердаках, шок и эйфория. Как ВСУ год назад освобождали Херсон

Год назад украинский флаг вернулся в Херсон. Мы все хорошо помним этот день, эти эмоции. Как люди встречали наших военных, как радовались взрослые и дети. Большое спасибо каждому из воинов, благодаря которым это стало возможным. Помним обо всех, кто отдал свою жизнь ради будущего нашего государства,

– написал он.



Военный Дмитрий Пащук во время освобождения Херсона / Фото ОП

Дмитрий Пащук, Француз погиб 12 марта в Херсонской области при выполнении боевого задания.

Президент поблагодарил и херсонцев за стойкость и веру в Украину.

Херсонцы встретили ВСУ аплодисментами и слезами на глазах / Фото ОП

Первая годовщина освобождения

Также президент записал обращение к украинцам, где назвал Херсон городом-надеждой и подчеркнул, что его сопротивление вдохновило всех.

Город-герой. Город-символ. Город-надежда. Город наших людей, которые не подчинились враждебной силе и вдохновляли своим сопротивлением всех нас и весь мир. Весь Юг Украины в прошлом году убедился, что Россия никогда не приходит "навсегда", сколько бы раз она это повторяла. Потому что Украина всегда возвращается – всегда!

– отметил Зеленский.

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов тоже обратился жителям Херсона с поздравлением.

"Дорогие жители несокрушимого и мужественного Херсона. Я поздравляю вас со знаковым и переломным днем – первой годовщиной освобождения города-героя Херсона от российских оккупантов", – отметил он.

Буданов отметил, что Херсон пролистал драматическую страницу оккупации, а сейчас город продолжает мужественно стоять и бороться.

Город все еще противостоит террору врага

Также херсонцев с Днем увольнения поздравил начальник военной администрации общины Роман Мрочко.

Он отметил, что враг продолжает разрушать город с временно оккупированного левого берега, убивать и калечить его жителей. Но он не способен сломить дух херсонцев.

"Несокрушимость Херсона"

Советник по вопросам коммуникаций Руководителя Офиса Президента Украины Даша Заровна тоже опубликовала фото в этот день год назад из Херсона. Она вспомнила эмоции, которые ощущала, как приехала в родной город.

"Мой родной Херсон. Годовщина деоккупации. Я хорошо помню, как ждала, помню, как приехала домой, на родные улицы. Помню радость людей, украинские флаги. Это все – несокрушимость херсонцев", – отметила советница.

Она также отметила, что врагу нельзя простить катастрофу с Каховской ГЭС и постоянные обстрелы города. За все это будет месть!

Нацгвардейцы принимали участие в освобождении города

В МВД отметили, что этот день стал возможным благодаря бесстрашию и героизму всех составляющих Сил обороны страны. Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко добавил, что сегодня нацгвардейцы в составе огневых групп обеспечивают защиту неба от атак с воздуха. Теперь в честь Нацгвардии назван один из проспектов Херсона.

Клименко также отчитался о работе нацгвардейцев, ГСЧС, полицейских, мужественно выдерживающих все вызовы, возникшие со времени деоккупации города.

Освобождение Херсона: главное