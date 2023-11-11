Українське військове керівництво привітало херсонців і подякувало ЗСУ. Зокрема, Володимир Зеленський пригадав, як це було.

До теми Прапори у банках і на горищах, шок та ейфорія․ Як ЗСУ рік тому звільняли Херсон

Рік тому український прапор повернувся до Херсона. Ми всі добре пам'ятаємо цей день, ці емоції. Як люди зустрічали наших військових, як раділи дорослі й діти. Велика подяка кожному з воїнів, завдяки яким це стало можливим. Пам'ятаємо про всіх, хто віддав своє життя заради майбутнього нашої держави,

– написав він.



Військовий Дмитро Пащук під час звільнення Херсона / Фото ОП

Дмитро Пащук, Француз загинув 12 березня на Херсонщині під час виконання бойового завдання.

Президент подякував і херсонцям за стійкість і віру в Україну.

Херсонці зустріли ЗСУ оплесками і слізьми на очах / Фото ОП

Перша річниця визволення

Також президент записав звернення до українців, де назвав Херсон містом-надією та наголосив, що його спротив надихнув усіх.

Місто-герой. Місто-символ. Місто-надія. Місто наших людей, які не підкорилися ворожій силі й надихали своїм спротивом усіх нас і весь світ. Увесь Південь України торік переконався, що Росія ніколи не приходить "назавжди", хоч би скільки разів вона це повторювала. Бо Україна завжди повертається – завжди!

– зазначив Зеленський.

Керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов теж звернувся до жителів Херсона з привітанням.

"Дорогі мешканці незламного та мужнього Херсону. Я вітаю вас зі знаковим і переломним днем – першою річницею визволення міста-героя Херсон від російських окупантів", – зазначив він.

Буданов зазначив, що Херсон перегорнув драматичну сторінку окупації, а зараз місто продовжує мужньо стояти та боротися.

Місто все ще протистоїть терору ворога

Також херсонців з Днем звільнення привітав начальник військової адміністрації громади Роман Мрочко.

Він зауважив, що ворог продовжує руйнувати місто з тимчасово окупованого лівого берега, вбивати і калічити його жителів. Але він не здатен зламати дух херсонців.

"Незламність Херсону"

Радниця з питань комунікацій Керівника Офісу Президента України Даша Зарівна теж опублікувала фото цього дня рік тому з Херсона. Вона пригадала емоції, які відчувала, як приїхала у рідне місто.

"Мій рідний Херсон. Річниця деокупації. Я добре пам'ятаю, як чекала, пам'ятаю, як приїхала додому, на рідні вулиці. Пам'ятаю радість людей, українські прапори. Це все – незламність херсонців", – зазначила радниця.

Вона також зауважила, що ворогу не можна пробачити катастрофу з Каховською ГЕС та постійні обстріли міста. Тож, за все це буде помста!

Нацгвардійці брали участь у звільненні міста

У МВС наголосили, що цей день став можливим завдяки безстрашності та героїзму усіх складових Сил оборони країни. Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко додав, сьогодні нацгвардійці у складі вогневих груп забезпечують захист неба від атак з повітря. Тепер на честь Нацгвардії названо один з проспектів Херсона.

Клименко також прозвітував про роботу нацгвардійців, ДСНС, поліцейських, які мужньо витримують усі виклики, які повстали з часу деокупації міста.

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